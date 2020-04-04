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Güncel

Cezayir'deki Türk vatandaşları Samsun'a getirildi

Cezayir'de bulunan 555 Türk vatandaşı, 2 uçakla Samsun'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Türk vatandaşları, ardından otobüslerle karantina altında tutulacakları yurtlar için Tokat ve Amasya'ya götürüldü.

DHA04 Nisan 2020 Cumartesi 00:45 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 00:45
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Cezayir’de bulunan Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri kapsamında 555 kişi, iki uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Burada özel kıyafetli sağlık görevlileri uçaklara girerek, ateş ölçümü yaptı. Grupta, yüksek ateş belirtisi saptanan bazı Türk vatandaşları ise ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Cezayir’den gelen ve otobüslerle Tokat ve Amasya’ya götürülmek üzere yola çıkan Türk vatandaşları, 14 gün süreyle gözetim altında tutulacak.

555 Türk vatandaşından 320'sinin Tokat'ta, 235'i ise Amasya'da Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlara yerleştirileceği belirtildi. Ancak hangi gruptan kaç kişinin hastaneye kaldırıldığı konusunda bilgi verilmedi. 

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