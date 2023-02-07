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Cezayir'den gönderilen 86 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'a ulaştı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek için Türkiye'ye gelen Cezayirli 86 kişilik kurtarma ekibi, arama kurtarma çalışlarına katılmak üzere Adıyaman'a geldi.

AA7 Şubat 2023 Salı 20:55 - Güncelleme:
Cezayir'den gönderilen 86 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'a ulaştı
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Kurtarma çalışmalarında gerekli tüm araç gereçler ve arama köpekleriyle Cezayir'den Türkiye'ye gelen 86 kişilik ekip, Adıyaman'a gelir gelmez kurtarma çalışmalarına başladı.

Cezayir ekibi, arama köpeklerinin de katkısıyla farklı noktalarda enkaz altındaki insanlara ulaşmaya çalışıyor.

Kurtarma ekibinden Akit Faruk Aşır, AA muhabirine, Türkiye'deki depremde zarar gören insanlara yardım için Adıyaman'a geldiklerini söyledi.

Türklerle kardeş olduklarını ifade eden Aşır, enkaz altında kalan insanlar bitene kadar Türkiye'de kalacaklarını ifade etti.

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