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Charlie Hebdo paçavrasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan sert tepki: Milletimiz sana da en güzel cevabı 28 Mayıs'ta verecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hadsiz bir sözde 'karikatür' yayınlayan Charlie Hebdo dergisine, 'Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre... Doğru yoldayız. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek.' sözleriyle tepki gösterdi.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 09:26 - Güncelleme:
Charlie Hebdo paçavrasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan sert tepki: Milletimiz sana da en güzel cevabı 28 Mayıs'ta verecek
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hadsiz bir sözde "karikatür" paylaşan Fransız Charlie Hebdo dergisine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Sözcü Kalın şu ifadeleri kullandı:

Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre... Doğru yoldayız.

Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir.

Merak etme CH.

Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek.

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