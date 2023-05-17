Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hadsiz bir sözde "karikatür" paylaşan Fransız Charlie Hebdo dergisine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Sözcü Kalın şu ifadeleri kullandı:

Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre... Doğru yoldayız.

Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir.

Merak etme CH.

Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek.