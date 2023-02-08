Charlie Hebdo'nun deprem karikatürüne tepkiler devam ediyor

Kahramanmaraş depremini "Türkiye'de deprem. Tank göndermeye ihtiyaç kalmadı." yazısıyla paylaşan dergiye, sosyal medya hesaplarından tepki yağdı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Modern barbarlar! Kin ve nefretinizde boğulun." paylaşımını yaparken, şair ve sunucu Dursun Ali Erzincanlı ise Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi eski Başkanı merhum Aliya İzzetbogeviç'in "Bunu hiç unutma evlat. Batı hiçbir zaman medeni olmamıştır ve bugünkü refahı, devam edegelen sömürgeciliği, döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur." sözünü paylaştı.

Oyuncu ve şarkıcı Murat Boz, dergiye verdiği Fransızca cevabında, depremde masum insanlar, çocuklar ve bebeklerin hayatını kaybettiğinin altını çizerek, bu acıyla eğlenilmesine büyük tepki gösterdi.



Yönetmen, senarist, şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül "Bu nasıl bir soytarılık, nasıl bir zihniyettir. Allah belanızı versin. İnsanlık gerçekten ölmüş." yorumunu yaparken, oyuncu Demet Özdemir ise "Bu şaka mı? Kalpsizsiniz! İnsan olmak ne önemli meziyet." sözleriyle tepkisini dile getirdi.



- "BU MİZAH FALAN DEĞİL, APTALLIK, KÖTÜLÜK"

Yönetmen Ümit Ünal paylaşımında, "Yıllardır, 'Her şeyin şakası yapılabilir.' diyen biri olarak, bir insanlık haysiyeti sınırı olduğunu ve onun aşılmayacağını hayal ettim. Ama bu adamlar onu da aşıyor. Bu mizah falan değil, aptallık, kötülük." ifadelerini kullandı.

Yunan asıllı İngiliz Müslüman araştırmacı Hamza Andreas Tzortzis de karikatüre tepki göstererek, şunları yazdı:

"Bu seküler Fransa'da medeniyetin ölümüne bir örnektir. Kutsal olan tek şeyin, kutsal olanın reddi olduğu yer. Egonun tanrılaştırılması. Laik Fransa haysiyetin ölümünü temsil ediyor, bizi insan yapan şeyin ölümünü simgeliyor."

ABD'li yazar Omar Suleiman ise "Kutlayarak, 'Tanklara artık ihtiyaç yok' diyorlar. Ne kadar aşağılık bir yayın, her zaman olduğu gibi. Binlerce Müslümanın ölümüyle alay etmek, Fransa'nın bizi her şekilde insanlıktan çıkarmasının zirvesidir." sözleriyle tepki gösterdi.

Küstah paylaşıma tepki gösterenler arasında doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Fettah Can, Damla Sönmez, Ozan Akbaba, Ali Biçim, Suna Yıldızoğlu ve İsmail Baki Tuncer de yer aldı.

