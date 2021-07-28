Cherst'i kim ''fon''luyor? Dikkat çeken sıçrama

28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:33 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:33

Medyascop, Serbestiyet, 140Journos, P24 gibi medya kuruluşlarını fonlayan Cherst Vakfı'nın para kaynağına açık kaynaklardan ulaşılamıyor. Akşam Gazetesi, e-mail üzerinden vakfın CEO'su Lou Anne King Jensen'e ulaştı ve "Para kaynağınız ne?" diye sordu. Cevapta "Vakfın internet sitesinden ulaşabilirsiniz" denilerek bir link paylaşıldı. Linkte sadece "2017'den itibaren bağışların arttığı ve kurucu aile üyelerinin çalışmalara daha fazla dahil olduğu" bilgisi yer alıyor.

'KİME, NİÇİN VERDİ' KAYITLI

Kaynağın izini süren gazete, Cherst Vakfı'nın Hazine Bakanlığı'na bağlı ABD Gelir İdaresi'ne (IRS) verdiği 2019'daki resmi gelir beyannamesine ulaştı. Belgede vakfın tüm varlıklarının değeri, toplam dağıttığı fon miktarı ve Türkiye'de hangi kuruma, ne kadar, niçin fon verdiği gibi bilgiler yer alıyor. Buna göre vakıf 2019'da 1 milyon 332 bin 662 bin dolar fon dağıtırken, 2020 için 254 bin 250 dolar ek fon ayırmış, 2020 toplam malvarlığının değeri ise 35 milyon 540 bin dolara yükselmiş.

ANİDEN 3 KAT ARTIYOR

Cherst'in mali yapısı ABD'nin Plitzer Ödüllü yayın organı ProPublica tarafından da mercek altına alındı. ProPublica'nın araştırmasına göre Cherst'in 2011'deki mal varlıklarının toplamı 7 milyon 766 bin dolar ve bu rakam 2015'e kadar önemli değişiklikler göstermiyor. 2015'te 6.6 milyon dolara gerileyen varlıklar, 2017'de aniden 22 milyon 782 bin dolar seviyesine çıkıyor. Vakfın sitesinde de rakam verilmeden bahsedilen bu artışın kaynağına ProPublica da ulaşamamış. Aynı araştırmada vakfın 2015'teki harcamalarının yüzde 85.4'ünü fonlamaya ayırdığı da görülüyor.