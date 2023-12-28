CHP, 12 şehidimizi parti içi kavgaya perde yaptı

Şehit 12 Mehmetçik için ortak bildiriye imza atmayan CHP'nin, kahramanlarımızı parti içi kısır tartışmalara alet ettiği ortaya çıktı. Gündemin şehitler olacağı duyurulan MYK'da aday tartışması yaşandı.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, CHP'de yaşanan aday krizini yazdı...

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayınlanan haber/analizi şöyle:

CHP'nin 25 Aralık'ta gerçekleştirilen MYK'sında tek gündem maddesinin 12 askerin şehit olması, konser ve festivallerin ertelenmesi olduğu ve bu hafta yapılacak PM toplantısının ise bu nedenle ertelendiği parti kaynakları tarafından duyurulmuştu. Ancak işin aslının böyle olmadığı ortaya çıktı.

MYK'DA TARTIŞTILAR

CHP'li kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre; CHP MYK'sında, İmamoğlu'na yakın olan isimler İzmir-Antalya-Adana-Muğla belediye başkanlıklarını kendilerinin belirlemesinde ısrar etmiş. MYK'da büyük tartışma çıkmış ve aday belirlemek için toplanacak PM, bu nedenle ileri tarihe ertelenmiş. İnsanların yüreğine kor gibi düşen 12 şehidin acısı, "CHP kaynaklarınca" iç tartışmanın, bölünmenin malzemesi de olmuş böylece. Tartışmalar 4 il üzerinde yoğunlaşan CHP'de İzmir için her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. CHP PM ve MYK'sında da etkili olan İBB Başkanı İmamoğlu, Genel Sekreteri Buğra Gökçe'yi istifa ettirip İzmir için namzet yapmak istedi. Özgür Özel ise Alaattin Yüksel isminde ısrarcı. DEM'in ise el altından mevcut Belediye Tunç Soyer adını öne çıkardığı konuşuluyor.

ADAY KAZANI KAYNIYOR

CHP'deki parti içi aday kavgası bunlarla da sınırlı değil. Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yeniden aday olduğunu açıkladı. Ancak Genel Merkez'in buna sıcak bakmadığı öğrenildi. Bunun üzerine Ankara'ya gelen Elçin, muhatap bulamadı. Artvin'e döndüğünde ise adaylığını dondurduğu açıklaması yaptı. Edinilen bilgiye göre bağımsız aday olarak seçime girecek. CHP Çanakkale ve Tekirdağ Belediye başkanları da aynı şekilde rahatsızlıklarını ifade etmişler. Konuştuğum kaynaklar iki ismin de Kurultay'dan önce ön seçim sözü verip aksi tavır gösteren Özgür Özel'i protesto için Ankara'ya yürüyebileceğini ifade etti.

A4'TEN VEKİLLERİN HABERİ YOK

Konuştuğum CHP'li kaynaklar işin bu kadarla bitmediğini söyledi. 12 şehit konusunda TBMM'nin ortak tavır koymasına mani olan CHP, bir de bu tutumu "A4 Kağıdı" diye küçük düşürme çabasına girmişti. Kaynaklar, CHP'li milletvekillerinin ortak metne imza atılmaması konusundan habersiz olduklarını söyledi. Bu konu milletvekillerinin kendi aralarında kurduğu ortak WhatsApp grubunda açıkça eleştirilmiş. 50 milletvekili ortak metne neden imza atılmadığını sormuş ve ciddi eleştiriler yapmış. Hatta Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ortak metinde imzası olduğuna dair X mesajı atacağını söylemiş. Sonrasında da bu X'ten paylaşım yapmış.