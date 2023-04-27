İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2023 Perşembe / 7 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4259
  • EURO
    21,5175
  • ALTIN
    1248.82
  • BIST100
    4783.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

CHP adayı İnan Akgün Alp'in sicili pes dedirtti!

CHP'nin Kars'tan milletvekili adayı gösterdiği avukat İnan Akgün Alp'in sicili kabarık çıktı. Alp'in eski eşinin koruma kararı aldırdığı belirlendi.

Sabah27 Nisan 2023 Perşembe 08:06 - Güncelleme:
CHP adayı İnan Akgün Alp'in sicili pes dedirtti!
ABONE OL

Ankara'da yaşayan Avukat İnan Akgün Alp, CHP tarafından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in referansıyla Kars'tan milletvekili adayı gösterildi. Kars'ta adaylığından partililerin rahatsız olduğu Alp'in intihara teşebbüs, hakaret ve tehdit suçlarından suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Alp'in doktor olan boşandığı eşinin tehditler nedeniyle de Alp'e karşı koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Ankara'nın Çankaya İlçesinde yaşayan Avukat İnan Akgün Alp, CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in referansıyla CHP'nin Kars Milletvekili adayı olarak gösterilmesi partililerin tepkisini çekti.

Sabah'ın haberine göre, Alp'in sicili de kalabalık çıktı. Ankara Devrimci Sol Sempatizanı ve Dev-Sol Örgütünün Görüşleri Doğrultusunda Yayın Hayatını Sürdüren Tavır Dergisinde yapılacak olan slayt gösterisine katılacakları ve gösteri sonucunda düzenlenecek toplantıda durum değerlendirmesi yaparak bir dizi eylem kararları alınacak toplantıda yakalanıp serbest bırakılan Alp'in intihara teşebbüs, hakaret ve tehdit suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

BOŞANDIĞI EŞİ KORUMA KARARI ALDIRMIŞ

İnan Akgün Alp'in doktor olan eşi Ö.O.'dan 2008 yılında boşandığı, boşandıktan 6 yıl sonra ise Ö.O'nun koruma kararı talebinden bulunduğu ortaya çıktı.

Ö.O'nun başvurusu üzerine İnan Akgün Alp'e Koruyucu ve önleyici tedbir kararı uygulandığı öğrenildi.

  • İnan Akgün Alp
  • sicil

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.