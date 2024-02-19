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  • CHP adaylarını teker teker geri çekti! DEM Parti ile yapılan kirli pazarlıklar ortaya döküldü
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CHP adaylarını teker teker geri çekti! DEM Parti ile yapılan kirli pazarlıklar ortaya döküldü

CHP'nin belli bölgelerde açıkladığı belediye başkan adaylarını bir bir geri çekmesi, DEM Parti ile perde arkasındaki pazarlığı ortaya çıkardı.

Sabah Gazetesi19 Şubat 2024 Pazartesi 08:02 - Güncelleme:
CHP adaylarını teker teker geri çekti! DEM Parti ile yapılan kirli pazarlıklar ortaya döküldü
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Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı çıkarmasının ardından CHP ile DEM Parti arasındaki pazarlıkların durduğuna yönelik algı farklı bir boyut kazandı. İki parti arasındaki ittifak da alenileşti. DEM Parti ile CHP'nin, Mersin'in Akdeniz ve İstanbul'un Esenyurt ilçeleri ile Şanlıurfa adayları için anlaştığı duyuruldu.

ESENYURT'TA GERİLİM

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; "Kent Uzlaşısı" adı verilen ittifak modeliyle CHP, Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen'i geri çekti. CHP'li Barış Yarkadaş, Gökmen'in yerine CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi ve CHP eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya'nın isminin geçtiğini ve DEM Parti'nin bu isme sıcak baktığını açıkladı. CHP'nin, Adalar Belediye Başkan Adayı Ali Ercan Akpolat'ı da DEM Parti'nin isteğiyle geri çekeceği iddia edildi. Toplamda 45 belediyede açıklanan adayların DEM Parti ile yapılan pazarlık sonucu değişeceği değerlendiriliyor. Bu arada Esenyurt Belediyesini'nin önünde toplanan bir grup, CHP'nin yeni adayına tepki göstererek eski başkanın yerinde kalması için protesto gösterisi düzenledi.

RAHATSIZLIĞA NEDEN OLDU

Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Kemal Aslan da CHP Genel Merkez kararı ile adaylıktan geri çekildi. Çivril CHP Belediye Başkan adaylığına ise Semih Dere aday gösterileceği öğrenildi. Aday değişikliğinin aday isminin ilçede krizine neden olmasından kaynaklı olduğu ileri sürüldü.

  • Terör örgütü PKK

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