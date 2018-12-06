CHP, Almanya ziyareti sonrası ihanet planını dışa vurdu: Paris sararırken, Ankara yeşil kalamaz

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ünlü spekülatör, küresel şeytani aklın görünün yüzü George Soros’un Açık Toplum Vakfı’nın Türkiye’den çekilme kararının ardından apar topar Almanya’nın yolunu tutmuş, orada skandal denilecek temaslarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, Almanya’da Gezi darbe girişimin finanse eden Soros destekli Friedrich Ebert Vakfı’nın etkinliğine katılmış, ayrıca PKK terör örgütü destekçisi Sevim Dağdelen, Evrim Sommer, Cansel Kızıltepe gibi isimler sıcak temas kurmuş, bununla birlikte Fetullahçı Terör Örgütü’nün Almanya Sözcüsü Ercan Karakoyun da Kılıçdaroğlu’nun katıldığı etkinlikte boy göstermişti.

“ANKARA YEŞİL KALAMAZ”

Kılıçdaroğlu’nun Almanya’ya yaptığı ziyaretin arkasındaki sır perdesi CHP Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Tunçay’ın paylaşımıyla aralandı. Tunçay, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda kullandığı “Paris sararırken, Ankara yeşil kalamaz” ifadesiyle ihanet planını dışa vurdu. Buna göre CHP, Fransa’nın başkenti Paris’in sokaklarını yangın yerine çeviren Sarı Yelekliler’i isimli grubun yaptığı eylemin bir benzerine imza atmak istiyor.

ALİ KOÇ’A ZİYARET

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya ziyareti öncesi, CHP Genel Başkan Yardımcıları Yıldırım Kaya, Muharrem Erkek ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u ziyareti de uzun süredir bir kaos planı üzerinde çalışıldığını doğruladı. Ali Koç, seçilmiş meşru hükümete kast edilen Gezi darbe girişiminin en büyük destekçilerinin başında gelmişti.

ADALET YÜRÜYÜŞÜNDE DENEDİ

Kılıçdaroğlu, planlanan yeni Gezi darbe girişimini Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından “Adalet” adıyla Ankara’dan İstanbul’a yatığı Pensilvanya yürüyüşünde hayata geçirmeye çalışmış, ancak alınan tedbirler Türkiye’yi karıştırma hesaplarını bozmuştu.

HEDEF 31 MART

Zillet ittifakı ve 4 benzemezi bir araya getiren Batı, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini tünelden önceki son çıkışı olarak görüyor. Buna göre milletin iktidarına kast etmek ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni rafa kaldırmak isteyen Batı ve taşeronları seçimi Cumhur İttifakı’nın kazanmaması için her türlü yola başvuracak. Canan Kaftancıoğlu gibi terör sevici isimlerin CHP’de İstanbul İl Başkanı yapılması da bu öngörüyü doğruluyor.

GÖNÜLLÜ TAŞERON

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ kasetiyle CHP’nin başına geçilmesinin ardından Türkiye’ye yapılan operasyonlara daima ön ayak oldu. Kılıçdaroğlu, 18 Mayıs 2013’te Aydın’da düzenlediği sözde "Özgürlük ve Demokrasi" mitinginde “Bu hükümete saldıracağız ve bu hükümeti düşüreceğiz. Halkın desteği ve halkın gücüyle bunu yapacağız” dedi. Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden tam 10 gün sonra hükümete darbe yapıp, Türkiye’yi Suriye’ye çevirme amacı güden Gezi darbe girişimi başladı. Aynı Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişimi öncesinde ABD’nin başkenti Washington’a gitmiş, orda FETÖ’nün kilit isimleriyle görüşmüştü. FETÖ’nün MİT TIR’ları ihanetinin de sözcüsü Kılıçdaroğlu’ydu. Kılıçdaroğlu, defalarca Başkan Erdoğan’ın Lahey’de yargılanacağını söyleyerek FETÖ’nün ihanetine ortak olduğu ilan etmişti.

HEDEF ERKEN SEÇİM

CHP’nin Türkiye’yi kaosa sürükleme planını daha önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da anlatmıştı. 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler sonrasında Türkiye’yi cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği erken seçimine götürmeyi hedeflediklerini şu sözlerle paylaşmıştı: “Eğer bu yerel seçimlerin sonucunda AKP, belini doğrultamaz hale geliyorsa, eğer erken seçime doğru götürürsek biz başarılı olmuşuz demektir.” Plana göre CHP, İstanbul ve Ankara’yı kazanacak ardından Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin meşruluk sorgulamasını yapıp, sokakları yangın yerine çevirecek

MEDYADAN GEZİYE DESTEK

Ayrıca Gezi tetikçisi medya da Macron’un Avrupa Ordusu çıkışının ardından CHP’ye verilen görevin alt yapısını oluşturmak için algı operasyonuna kalkıştı. Gezi darbe girişiminin akıl hocası Osman Kavala’nın desteklediği Birgün gazetesi, “Sarı Yelekliler hükümete geri adım attırdı: Direndiler kazandılar” başlığıyla ihanet odaklarına mesaj gönderdi. Cumhuriyet ise “Sarı yelekliler kazandı: Fransa zamları askıya aldı” başlığıyla ayaklanmayı meşrulaştırmaya kalktı. Büyük sürpriz ise Karar’dan geldi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Gezi darbe girişiminde mesajı alan Abdullah Gül tarafından desteklenen Karar Gazetesi, Fransa’da yaşananlara ilişkin dünkü “Paris’te demokrasi kazandı” başlığıyla akıl tutulması yaşattı.

(Diriliş Postası)