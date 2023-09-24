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  • CHP Ankara İl Başkanı değişimcileri hedef aldı: Batan gemiden birer birer atladılar
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CHP Ankara İl Başkanı değişimcileri hedef aldı: Batan gemiden birer birer atladılar

Dün gerçekleştirilen kongrede CHP Ankara İl Başkanı seçilen Ümit Erkol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' hareketine sert ifadelerle eleştirilerde bulundu. 'Batan gemiden birer birer atladılar. İndikleri kara parçasına da yenilikçilik adını koydular. Böyle bir yenilikçilik olmaz.' diyen Erkol, 'Bir gün önce Kılıçdaroğlu'nun doktrinini anlatacaksın, bir gün sonra yenilikçi olacaksın, yok böyle yağma' diye konuştu.

24 Eylül 2023 Pazar 00:51 - Güncelleme:
CHP Ankara İl Başkanı değişimcileri hedef aldı: Batan gemiden birer birer atladılar
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CHP, 'değişim' tartışmalarının odağında Ankara İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yapan Ümit Erkol, 241'e karşı 340 oyla il başkanı seçildi.

Seçim sonrasında açıklamalarda bulunan Erkol, partide 'değişim' isteyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isim vermeden yüklenip sert ifadeler kullandı.

DEĞİŞİMCİLERİ HEDEF ALDI: YOK ÖYLE YAĞMA

"Biz adım adım kendimizi sorgularken, nerede hata yaptık araştırırken, sorunları çözmeye çalışırken, yenilenmeye çalışırken bir grup arkadaş geminin battığını zannettiler." diyen Erkol, "Batan gemiden birer birer atladılar. İndikleri kara parçasına da yenilikçilik adını koydular. Böyle bir yenilikçilik olmaz." dedi.

"Bir gün önce Kılıçdaroğlu'nun doktrinini anlatacaksın, bir gün sonra yenilikçi olacaksın, yok böyle yağma." diyerek sözlerini sürdüren Erkol, "Bir gün önce dördüncü sıraya koydular ya hani Sadullah Ergin'i; o listenin mimarı olacaksın, o listeyi yapan 8 kişilik heyetin içinde olacaksın, damganı vuracaksın. Bir gün sonra, 'Ben yenilikçiyim, bu Genel Başkan kötü.' yok arkadaşlar, böyle bir yenilikçilik yok." diye konuştu.

UZUN DÖNEM VEKİLLİK YAPANLARA TEPKİ: BIRAKIN KURTULSUN MİLLET

Partide uzun dönemdir vekillik yapan isimleri de hedef alan Erkol, "6 dönem vekillik yapmış, 'İnsan bırakmayı bilmeli' vallahi bilmeli. 5 dönem vekillik yapmış, bırakacak. Ne zaman bırakacaksın? Bırakın o zaman, bırakın kurtulsun millet. Tarih bugün karşınıza yenilikçi diye çıkanları CHP'den sağ bir sapma olarak damgalayacak ve çöplüğe gönderecek." dedi.

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