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CHP aracına silahlı saldırı iddiasında gerçek ortaya çıktı: Ben de CHP taraftarıyım

Konya'da 'CHP aracına silahlı saldırı yapıldığı' iddiasına ilişkin gözaltına alınan zanlılardan M.K'nın ifadesi ortaya çıktı. Dükkanın önünde çay içtiği sırada CHP'nin miting aracını gördüğünü anlatan M.K, 'Aracın Karaman'dan geldiğini görünce sevindim. Ben de CHP taraftarıyım. Köylüm B.D'nin babama ait olan araç içindeki bana ait olan kurusıkı tabancayı alarak havaya bir el ateş ettiğini gördüm. Ben de heveslenerek kendi istek ve arzumla herhangi bir canlı varlığa doğrultmadan havaya bir el ateş ettim. Ardından CHP aracı olay yerinden uzaklaştı.' dedi.

AA2 Mayıs 2025 Cuma 07:26 - Güncelleme:
CHP aracına silahlı saldırı iddiasında gerçek ortaya çıktı: Ben de CHP taraftarıyım
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Konya'da "CHP aracına silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına ilişkin gözaltına alınan zanlılardan M.K'nin ifadesi ortaya çıktı.

Zanlı M.K'nin polisteki ifadesinde, 1 Mayıs'ta saat 15.00 sıralarında Çumra Sanayisi içindeki köylüsü B.D'nin döşemeci dükkanında oturduğunu belirtti.

Dükkanın önünde çay içtiği sırada CHP'nin miting aracını gördüğünü anlatan M.K, ifadesinde şunları kaydetti:

"Aracın Karaman'dan geldiğini görünce sevindim. Ben de CHP taraftarıyım. Köylüm B.D'nin babama ait olan araç içindeki bana ait olan kurusıkı tabancayı alarak havaya bir el ateş ettiğini gördüm. Ben de heveslenerek kendi istek ve arzumla herhangi bir canlı varlığa doğrultmadan havaya bir el ateş ettim. Ardından CHP aracı olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada B.D'ye hitaben tam hatırlamadığım şekilde şaka niyetli küfürler ettim. Başkaca bir kimseye veya CHP aracına karşı küfür etmedim. Sadece dükkan sahibi B.D'ye şaka niyetli küfür ettim. Kuru sıkı tabancayı kendi rızamla polis ekiplerine teslim ettim. Herhangi bir kimseyle darp, cebir, tahdit ve hakaret olayına şahit olmadım ve kendim de yapmadım."

Konya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi sesli yayın aracının 3 Mayıs'ta gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan sanayi içerisinde bir iş yerinin önünde seyir halindeyken M.K. ve B.D'nin "kurusıkı" diye tabir edilen silahla havaya ateş ettiğinin öğrenildiği belirtilmişti.

Açıklamada, ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin kurusıkı tabancayla kısa sürede yakalandığı bildirilmişti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları, televizyon kanalları ve CHP kaynakları tarafından Konya üzerinden bir algı yürütüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çumra'da 22 yaşında CHP'li bir genç, seçim otobüsünü görünce heyecandan kurusıkı tabancayla ateş ettiğini ifade etmiş, zanlı emniyet ekiplerince yakalanmıştır. Konya'nın birlik beraberliğine göz dikenleri uyarıyorum. Bu şehirden size ekmek çıkmaz."

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