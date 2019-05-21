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CHP Ayvalık İlçe Başkanlığına kayyum atandı

CHP'nin Ayvalık İlçe Başkanlığı'na, 9 asil yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi üzerine CHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından kayyum atandı.

  • DHA
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CHP Ayvalık İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan 9 asil üye istifa etti. CHP İl Başkanlığı da 20 Mayıs pazartesi günü, teşkilata, Cihan Şişman başkanlığında Zeynep Şanlıer, İbrahim Fazlıoğlu, Serdar Demirezer ve Binnur Eyüpoğlu´ndan oluşan heyeti kayyum olarak atadı. Yerel yönetimlerden sorumlu CHP Balıkesir İl Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Çakdemir,  ilçe binasına gelerek, evrakları ve anahtarlar teslim alıp, kayyum olarak atanan heyete verdi.  Çekdemir, "Biz kimseyi görevden almadık. 5 Ocak itibariyle, İl Başkanlığı'na yazılan istifa dilekçeleri nedeniyle yönetim düştü. Yapacağımız bir aylık sürede herhangi bir yönetimin yapması gereken işleri devam ettirip, en kısa sürede partiyi, süratle seçime götürmek" dedi.
 
Ayvalık İlçe Başkanlığı görevinden düşürülen Hüseyin Şalmanlı ise Ayvalık eski Belediye Başkanı Rahmi Gençer ve CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı´yı suçladı. Şalmanlı, "Geçen hafta il yönetim kurulu, uygunsuz bir karar alarak ilçe yönetimimizi düşürüp, yerine kayyum yönetim atamıştır. Yerel seçimlerin ardından bazı yönetim kurulu üyeleri ile yönetimimizdeki arkadaşlarımızdan baskı ve telkinler ile istifa dilekçesi toplanmıştır. Dilekçelerin bir örneği de İl başkanlığına gönderilmiş ancak sonrasında Ayvalık İlçe Başkanlığı'na verilen istifaları yönetim kurulu üyeleri geri çekmişti. İstifalar il teşkilatına değil, ilçe teşkilatına verilir. İl yönetimi uygun olmayan bir karar alarak, istifaları işleme koymuş ve kayyum atamıştır. Bu yapılanlar Rahmi Gençer ve İl Başkanlığı'nın kendilerini aklama girişimidir" dedi.

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