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Güncel

CHP Belediyesi işten çıkardığı işçileri ''çürük elma'' olarak nitelendirdi

WhatsApp mesajıyla işten çıkarıldıklarını öğrenen Evde Bakım Hizmetleri çalışanları İzmir Büyükşehir Belediye'sini protesto etmek için eylem yaptı.

9 Ağustos 2022 Salı 17:13 - Güncelleme:
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CHP'li belediyelerde işçi kıyımı devam ediyor. Bu kez İzmir Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmeti çalışanlarının işlerine tek mesajla son verildi. WhatsApp mesajlarıyla işten çıkartıldıklarını öğrenen işçiler durumu protesto etti.

İŞÇİLER TOPLANTIYI BASTI

Adnan Saygun'daki meclis toplantısını basan işçiler "Önce, çürük elma diyerek bir ayrımcılığa uğradık, ardından da bir mesajla çıkarıldı" ifadesinde bulundu

ÖZEN GÜVENLİK GÖREVLİLERİ BARİKAT KURDU

Meclis toplantısına katılmak isteyen işçilerin içeri girmesini önlemek için özel güvenlik görevlileri kapıda barikat kurmaya çalıştı. Güvenlik görevlileri ile işten çıkartılan işçiler arasında gerginlik yaşandı.

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