CHP binasına saldırı tiyatrosu! Dikkat çeken PKK detayı

"CHP'ye silahlı saldırı" diye servis edilen olayın asılsız olduğu belirlenirken İstanbul İl Başkanlığı binası yakınlarında ateş açan kişilerin o sırada PKK'ya övgü dizilen bir parça dinlediği de ortaya çıktı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının yakınlarına 6 Nisan günü saat 04:00 sıralarında ateş açıldığına yönünde yapılan açıklamalar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü inceleme başlatılmıştı. Yakalanan şüpheliler ifadelerinde, "E.D. isimli şahsın sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiğini" söyledi. 4 şüpheli ifadelerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

TEM otoyolunda seyir halinde oldukları esnada sağ ön yolcu koltuğunda oturan E.D'nin instagram üzerinden canlı yayın açtığı ve farklı hesaplardan yapılan olumsuz yorumlar üzerine sinirlenerek rast gele havaya doğru ateş etmeye başladığı bu sırada kamera görüntüleri ile sabit aracın tesadüfen CHP il binasının önünden ilerlediği ortaya çıktı.

BİNAYA YÖNELİK OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli, E.D.'nin havaya ateş etme eyleminin ise daha öncesinden başladığı ve eyleminin CHP il binasına yönelik olmadığının kamera görüntülerinden açıkça anlaşıldığı, canlı yayının farklı kişiler tarafından izlenmesi üzerine kayıt altına alındı.

ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Görüntülerin incelenmesiyle olayın anlatıldığı şekilde gerçekleştiği tespit edildi. Olay sırasında araç içerisinde bulunmayan fakat gözaltında olan Anıl Ö. serbest bırakıldı. Araç içerisinde bulunan Ferhat E.E. , Akif P. ile Berkan Ö. isimli şahıslar adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Havaya ateş etme eylemini gerçekleştirdiği kamera kaydıyla sabit olan fakat yakalanamayan E D. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama talebinde bulunuldu.

ATEŞ AÇARKEN PKK'YI ÖVEN ŞARKIYI DİNLİYORLARMIŞ

CHP tarafından algı operasyonu yapılmaya çalışılan olayla ilgili dikkat çeken bir gerçek daha ortaya çıktı. Arka fondaki şarkının bölücü terör örgütünü güzelleyen, örgüt üyelerinin terör eylemlerine hazırlanmasında motive aracı olarak görülen ve PKK propagandası yapan "Awaze Çiya" isimli bir gruba ait olduğu belirlendi.

Söz konusu Kürtçe şarkının sözlerinde PKK lehine ifadelerin bulunduğu ortaya çıktı.