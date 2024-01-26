CHP çatırdıyor! İstifa eden Battal İlgezdi'den İmamoğlu'na sert tepki: Tasfiye ediliyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan "değişim" tartışmaları, 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle son bulurken, yerel seçimler öncesi parti içinde yeni krizler patlak verdi.

CHP'DE ŞOK İSTİFA

Aday belirleme sürecinde büyük kavgaların yaşandığı CHP'de bu kez şok bir istifa gerçekleşti. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa ettiğini duyurdu.

İlgezdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor. CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür. Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.