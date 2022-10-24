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CHP, ''cemevi kanunu''na da karşı çıktı!

Uzun yıllar boyunca Alevi vatandaşların oylarını almakla övünen CHP, Alevilerin taleplerini karşılayacak olan 'cemevi kanunu'na karşı çıktı.

24 Ekim 2022 Pazartesi 15:03 - Güncelleme:
CHP, ''cemevi kanunu''na da karşı çıktı!
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Türkiye'de tarihi bir adım atılarak Alevi vatandaşlara yönelik kapsamlı uygulamalar hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı cemevi açılış töreninde cemevlerinin giderlerinin Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulacak yapı ile karşılanacağı, yer tahsisinde ve din adamı istihdamının da devletin himayesinde yapılacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda söz konusu torba kanun teklifi TBMM, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşülmeye başlanacak.

CHP YİNE KARŞI ÇIKTI

Hazırlıkları tamamlanan yeni adımlara, yıllardır Alevi vatandaşların oylarını almakla övünen CHP karşı çıktı. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede atılacak adımların Anayasa'ya uygun olmadığını öne sürdü.

Kaboğlu söz konusu teklifin Anayasa'nın 2, 10, 24, 90 ve 136'ncı maddelerine aykırı olduğunu iddia etti.

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