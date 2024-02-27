31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için muhalefet cephesinde ortaya konan kirli oyunlar ise bu kez yerel seçimler için devreye sokuldu.

"KENT UZLAŞISI" OYUNU

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle devralan Özgür Özel, ilk günden selam yolladığı DEM Parti'yle ittifaka bu kez "Kent uzlaşısı" adı altında girişti. Kandil'deki terör elebaşlarından da "Kent uzlaşısını güçlendirin" talimatı verildi.

DEM İSTEDİ CHP ADAY DEĞİŞTİRDİ

İstanbul ve Esenyurt'un merkeze alındığı kirli pazarlık hayli dikkat çekici bir hal aldı. DEM Parti istedi ve CHP Esenyurt'ta DEM Partili bir ismi aday gösterdi. Ayrıca DEM Parti İstanbul'da yarışın daha başa baş geçeceği tahmin edilen 22 ilçesinde aday göstermedi. Bu yöntemle CHP'li aday desteklenecek.

DANIŞIKLI DÖVÜŞ SÜRÜYOR

Her iki taraftan "danışıklı dövüş" olarak tabir edilen açıklamalar da gelmeyi sürdürüyor. Son olarak DEM Parti Ağrı milletvekili Sırrı Sakık, kirli pazarlıkla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Sakık, CHP'nin DEM'den destek istediğini ama bu desteğin "gizlilik" içerisinde verilmesini talep ettiğini söyledi.

DEM'Lİ SAKIK: CHP "DESTEK VERİN AMA GÖRÜNMEYİN" DİYOR

Sakık, CHP yandaşı Barış Yarkadaş'a verdiği demeçte ittifakı itiraf etti ve ilginç ifadeler kullandı.

Yarkadaş, Sakık'ın açıklamalarını tv100 yayınında aktardı.

Sakık, "2019'da da kayıtsız şartsız destek verdik. CHP sürekli bizden şunu bekliyor. Gelin bize destek verin ama bizimle de hiçbir şekilde görünmeyin diyor." şeklinde bir açıklamada bulundu.

"MASADAN KALKARSAK AKŞENER GİBİ OLURUZ"

Yarkadaş ayrıca DEM Partili isimlerle görüştüğünü ve bu isimlerin CHP ile hala ittifak masasında olduklarını söylediklerini belirtti.

Yarkadaş, DEM'lilerin "Masadan kalkarsak Meral Akşener gibi oluruz" ifadesini kullandığını da sözlerine ekledi.