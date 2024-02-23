Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:



31 Mart seçimlerinde mutlaka yüzde 50'nin üzerine bir oy oranı ile Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin yanında yer almanızı bekliyorum. Tarihi ile kültürü ile eşsiz tabiatı ile baş tacı insanı ile Balıkesir kendine yakışanı yapacaktır. Şu anda resmi rakamları istedim. Bugün bu alanda 85 bin kişi var. Maşallah. Yolda caddeler boyu Balıkesirli kardeşlerime hep beraber olduk. Bu ne güzellik böyle. Birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar şimdi de bunu televizyon ekranlarından ulu orta dillendirmeye hatta açıkça ödenmesini istemeye başlamışlar. Muhalefette kimin kime borçlandığı da tam bir muamma. Siyasetin adeta bir kabzımal hesabına dönüştürülmesi utanç verici. Benim bildiğim Balıkesir bu oyunu bozacak basirete sahiptir. Kaybettirme siyasetinin bu şehre faydası olmaz.

"İSTANBUL'DA YAŞANAN KOMEDİYİ GÖRÜYORSUNUZ DEĞİL Mİ?"

İstanbul'da yaşanan komediyi görüyorsunuz değil mi? Birileri son dakikaya kaldık, aday listelerini değiştiremedik numarasıyla milleti kandırmaya çalışıyor. Neyse ki milleti kandırmak isterken bile işlerini doğru dürüst yapamıyorlar da oynadıkları oyunlar ayaklarına dolanıyor. Muhalefet partilerindeki iç çekişmeler de ayrı bir facia. Rezillik diz boyu. Biz İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de Hamza Dağ, Balıkesir'de Yücel Yılmaz ismini belirlerken şehirlerimizin Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne ayak uyduracak profiller olmasına dikkat ettik. Muhalefet tarafında herhangi bir ölçü yok.

"CHP, KENT UZLAŞISI DİYEREK KANDİL'LE UZLAŞI ARAYIŞINA GİRDİ"

CHP'ye gönül verenler adına biz de üzülüyoruz. Bunca yıldır karşı karşıya olduğumuz CHP'nin ülke ve milletin geleceği için hiçbir projesi bulunmadığını zaten biliyoruz. Hepsinin üzerine son dönemde bu parti, varlığını sürdürmek için kendine her yolu mübah sayacak kadar bir yola savruldu. Kent uzlaşısı diyerek Kandil'le uzlaşı arayışına girmesi, CHP'nin bu ülke ve milletle hiçbir ortak noktası kalmadığına işaret ediyor. CHP artık kurulan oyunların piyonu haline gelmiştir. Koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki DEM'in ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın. Biz kendi işimize bakacağız.

"BUNLAR BÜTÇEDE DEĞİL, ESER VE HİZMETTE ENGELLİ"



Bunlar bütçede engelli değil, bunlar esre ve hizmet engellidir. Milleti kandırarak makam elde etme siyaseti eski Türkiye'nin tarzıdır. Bizim demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde ülkemizde siyasetin işleyişi değişti. Eskinin korku ve laf cambazlığı ile kifayetsizliği gizleme siyasetinin yerini eser ve hizmet siyaseti aldı. Eskinin geçer akçesi zübük siyaseti işlemez, işlemiyor.