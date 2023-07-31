CHP, demokrasi sınavında yine sınıfta kaldı! Her ilde ayrı kriz

CHP'de haftalardır devam eden mahalle delegeleri seçimleri, onlarca noktada kavga, tehdit ve usulsüzlük iddiaları ile tamamlandı. Her türlü antidemokratik girişimin görüldüğü seçimlerde, genel merkezin il ve ilçe başkanlıkları vasıtasıyla üyelere uyguladığı psikolojik baskı büyük rahatsızlık yarattı. Ankara Yeni Batı Mahallesi'nde farklı liste çıkararak seçimlere katılmak isteyen genç bir grup, toplu şekilde darp edildi. Kocaeli'nde yer alan Yenişehir Mahallesi'nde de benzer bir skandal patlak verdi. Farklı liste çıkaran bir üye ve beraberindeki partililer, tek liste olarak seçime girmek isteyen grup tarafından saldırıya uğradı.

İŞLERİNE GELMEDİ, SEÇİM İPTAL OLDU

Sayısız usulsüzlüğün kayıtlara geçtiği seçimlerde bir skandal da Akhisar'da yaşandı. İlçeye bağlı Reşatbey Mahallesi'nde seçimleri kazanan taraf muhalifler oldu. Durumu kabullenemeyen bazı üyeler, açılmamış 2 oy pusulası olduğunu öne sürerek itiraz hakkını kullandı. Muhalifler ise bu iddiayı reddetti. Beklenmedik bir karara imza atan il yönetimi seçimleri iptal edip tekrar yapılmasına karar vererek hayrete düşürdü.

HER İLDE AYRI KRİZ

Adana Seyhan'daki mahalle delegeleri seçimlerinde yaşanan usulsüzlük ise gündeme oturdu. İlan edilen tarihte sandıkları seçim yerlerine koymayıp delegeleri kendi iradesi doğrultusunda belirlediği iddia edilen CHP Seyhan İlçe Başkanlığı, muhalif kanat tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Durumun ayyuka çıkması üzerine daha fazla sessiz kalamayan genel merkez, ilçedeki yönetim kurulunun tamamını görevden aldı. İzmir Çiğli'deki seçimlerde ise belediye başkanının desteklediği liste 1 oy farkla kaybedince ortalık savaş alanına döndü. İlçe başkanıyla partililer dakikalarca birbirini darp etti.

KAFTANCIOĞLU'NA PROTESTO

Seçimlerdeki usulsüzlük silsilesinin bir zinciri de Sultangazi'de görüldü. Yunusemre Mahallesi'ndeki seçim sonuçlarına Kaftancıoğlu'nun doğrudan müdahale ettiği öne sürüldü. Muhalifler arasında büyük infiale yol açan gelişmenin ardından grup, il başkanlığı önüne giderek Kaftancıoğlu'nu protesto etti. 81 ilin birçok mahallesinde görülen usulsüzlükler ve kaos ortamı, partinin içine düştüğü yönetsel krizi de bir kez daha gözler önüne serdi.