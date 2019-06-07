28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8549
  • 6,5981
  • 250.542
  • 90.566
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan hayatını kaybetti

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, bayram tatili için ailesiyle bulunduğu Antalya'nın Aksu ilçesindeki evinde bu gece geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP yetkililerinden alınan bilgiye göre, Denizli Milletvekili Arslan, bu gece saat 00.30 sularında Antalya'nın Aksu ilçesinde bayram tatili için ailesiyle bulunduğu evde rahatsızlandı. Arslan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, AA'ya yaptığı açıklamada Arslan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını bildirdi. Arslan'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Denizli'ye götürüldüğünü belirten Kaya, Arslan ve CHP ailesine başsağlığı diledi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ARSLAN İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI 

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu belirtti.

Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileyen Kılıçdaroğlu, "Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

- ARSLAN'IN ÖZ GEÇMİŞİ

17 Mart 1954'te Denizli'nin Tavas ilçesinin Solmaz Köyü'nde doğan Arslan, 1976'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1979-1999 arasında Denizli'de serbest avukatlık, 4 yıl Denizli Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2 yıl Disiplin Kurulu Üyeliği yaptı.

1984-1989 arasında Denizli'de SODEP İl Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 1989'da SHP İl Sekreterliği'ne, 1991'de SHP İl Başkanlığı'na seçildi.

1992-1995 arası CHP İl Başkanlığı yaptı. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği'ni 6 sene, Genel Sekreter Yardımcılığını 4 sene, Genel Başkan Yardımcılığı görevini 1 sene yürüttü.

Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanlığı ve Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği Denizli Şube Başkanlığı görevlerinde de bulunan Arslan, "Siyasete Adanan Hayat" adlı bir kitap kaleme aldı.

2014 yerel seçimlerinde CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan, 25. ve 26. dönemlerde Denizli milletvekili seçilen Arslan, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeliği yaptı. Arslan, 27. dönemde yeniden Denizli Milletvekili seçildi.

Arslan, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Binali Yıldırım: Kiraz ağaçları gevrek olur düşmesin

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Egzotik havyan operasyonu! İstanbul'da yakalandı

Egzotik havyan operasyonu! İstanbul'da yakalandı

Kraftlayner kağıtların ithalatının önlenmesine geçici durdurma

Kraftlayner kağıtların ithalatının önlenmesine geçici durdurma

Sultanbeyli'de korkutan yangın

Sultanbeyli'de korkutan yangın

Başkan Erdoğan'dan taziye ziyareti

Başkan Erdoğan'dan taziye ziyareti

Yunanistan’dan çarpıcı itiraf: Türkiye’nin S-400 alımı…

Yunanistan’dan çarpıcı itiraf: Türkiye’nin S-400 alımı…

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan hayatını kaybetti

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan hayatını kaybetti

İntihardan 7 yaşındaki oğlu kurtardı

İntihardan 7 yaşındaki oğlu kurtardı

'Adamla ilgili araştırma yaptık, kim olduğu ortaya çıktı'

'Adamla ilgili araştırma yaptık, kim olduğu ortaya çıktı'
 

POPÜLER HABERLER

E-5´te motosikletliler otomobilin önünü kesti: Parasını vereceksin

E-5´te motosikletliler otomobilin önünü kesti: Parasını vereceksin

'Türkiye'nin S-400 alımı bölgedeki dengeleri değiştirir'

'Türkiye'nin S-400 alımı bölgedeki dengeleri değiştirir'

Toplu ödeme yap emekli ol

Toplu ödeme yap emekli ol

Mühendis genç kız polisi alarma geçirdi

Mühendis genç kız polisi alarma geçirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA