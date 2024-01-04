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  • CHP, elinde ''Tevhid sancağı'' taşıyan vatandaşa saldıran provokatörü kahraman ilan etti
Güncel

CHP, elinde ''Tevhid sancağı'' taşıyan vatandaşa saldıran provokatörü kahraman ilan etti

Galata Köprüsü'nde şehitler ve Filistin'e destek gösterisinden dönen İsmail Aydemir'i elindeki “Tevhid sancağı” nedeniyle yumruklayan provokatör, Özgür Özel yönetimindeki CHP'nin kahramanı oldu. Özel'in hukuki destek için görevlendirdiği İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Akersoy'u cezaevinde ziyaret etti. CHP'li yöneticiler de Akersoy'u tebrik etme yarışına girdi.

4 Ocak 2024 Perşembe 08:28 - Güncelleme:
CHP, elinde ''Tevhid sancağı'' taşıyan vatandaşa saldıran provokatörü kahraman ilan etti
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Gazze ve şehitler için İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenen ve 200 bini aşkın kişinin katıldığı "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü CHP'yi rahatsız etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hilafet bayrağı diye elinde tevhid bayrağı olan İsmail Aydemir'i yumrukladığı için Ege Akersoy'un tutuklanmasına tepki gösterdi. Şiddete alenen destek veren Özel, saldırganın babasını da telefonla aradı. Özel, bununla da yetinmeyerek aileye hukuki destek vermeye hazır olduklarını belirtirken görevlendirdiği İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de Akersoy'u cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medyadan bir video paylaşan Taşkın, tutuklamanın 'haksız' olduğunu iddia etti ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

BAYRAK ÇARPITMASI

CHP'liler bayrağı da hilafet bayrağı olarak çarpıtmaya çalıştı. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Hilafet yanlılarına tepki gösteren Ege Akersoy'u gözaltına alıp tutuklanmasını sağlamanız sizin Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'e gerçek bakış açınızı gösteriyor. Anayasal düzeni alenen yıkma girişiminde bulunan Hilafet bayraklı kaç şahsı gözaltına aldınız bugün" dedi.

YARGIYA TEHDİT

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, "Cumhuriyet savcıları isminin önünde neden cumhuriyet olduğunu bir an önce hatırlamalıdır" derken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da hilafeti hedef alan ifadeler sarf ederek, "Cumhuriyet savcıları kendinize gelin, isminizin başındaki Cumhuriyet kelimesinin anlamını unutmayın!" sözleriyle savcıları tehdit etti.

TANIDIK SÜREÇLERDEN BİRİ!

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, son günlerde artan provokasyonlara dikkat çekerek, yeni bir 'süreç' planlandığını söyledi. Turan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Önce bir futbol maçı/Suudi Arabistan gündemi, sonra bir "Hilafet bayrağı" hadisesi, hemen peşinden bir Anıtkabir eylemi... Yakın tarihimizde onlarca örneği olan ve bu güzel ülkeye büyük bedeller ödeten o çok tanıdık süreçlerden birisi daha tezgahlanıyor. Artık bu bayat senaryolar sonuç alamayacaktır. Aziz Milletimizin irfanı ve yaşanmışlıkları, bu ucuz oyunları bozacaktır..." ifadelerine yer verdi.

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