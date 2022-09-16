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CHP eski milletvekili Haluk Pekşen, hayatını kaybetti

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen (61), hayatını kaybetti.

AA16 Eylül 2022 Cuma 15:27 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, bir süredir Ankara'daki özel bir hastanede tedavi gören 25'inci ve 26'ncı Dönem CHP Trabzon Milletvekili Pekşen yaşamını yitirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pekşen için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında "25 ve 26'ncı dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen'e Allah'tan rahmet, ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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