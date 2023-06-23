İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kaybettik" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Buna karşılık Sarıgül'ün İBB başkanı adaylığı kartını masaya koyan CHP lideri, kurultay öncesi "imza zoruyla" 81 il başkanına destek bildirisi yayınlattı. Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Tanju Özcan'ın karar sonrası sosyal medya hesabı üzerinden ilk açıklaması ise "Başkaldırıyorum" oldu.

Seçimlerde ağır yenilgi alan CHP'de sancılı süreç derinleşiyor. 'Değişim' çağrısıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu tavrını sürdürüyor.

Sabah'ın haberine göre, 28 Mayıs'tan bu yana istifa baskılarına direnmeyi başaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en büyük rakibi olarak gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı planını hazır tutuyor.

İddiaya göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun geri adım atmayıp genel başkanlık hevesine devam etmesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'ü aday gösterecek.

İL BAŞKANLARI KILIÇDAROĞLU'NA TESLİM OLDU

CHP Genel Merkezi'nde önceki gün 81 il başkanıyla 8.5 saatlik toplantı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istediğini aldı. Toplantıda kendilerine dayatılan "Kılıçdaroğlu'na Destek Bildirisi"ne imza atmayan çok sayıda il başkanı, 1 gün sonra geri adım atmak zorunda kaldı.

81 il başkanının imzasıyla dün yayımlanan ortak açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert göndermeler dikkat çekti.

Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıda gergin anlar yaşanmış ve değişimden yana olan birçok il başkanının Kılıçdaroğlu'na muhalefet ettiği öne sürülmüştü. Toplantı sonunda bazı il başkanlarının Kılıçdaroğlu'na destek anlamına gelen bildiriye imza atmak istemediği ve bu konuda krizin yaşandığı iddia edilmişti.

İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ

Kritik zirveden 1 gün sonra merakla beklenen ortak bildiri yayımlandı. 81 il başkanının imzasıyla paylaşılan açıklamada İmamoğlu'na göndermeler gündem oldu.

Metinde yer alan, "Değişim, albesinisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir.

Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır" ifadeleri İmamoğlu cephesinde soğuk duş etkisi yarattı.

KILIÇDAROĞLU'NA ÖVGÜ

Bildiride Kılıçdaroğlu'nu öven cümlelere yer verilerek, "Seçim süreci boyunca hepimizden daha çok çalıştığının bizzat tanığı olduğumuz genel başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmediğimizin bilinmesini isteriz" denildi.

Ortak açıklamada kurultay sürecinin kişi merkezli değil, ilke ve program merkezli bir anlayışla yürütüleceği de belirtildi.

CHP'DE SULAR DURULMUYOR

28 Mayıs'tan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan olması gerektiğini savunan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez kesin ihraç talebi ile partisinin disiplin kuruluna sevk edildi.

Karar sonrası Özcan'ın sosyal medya hesabı üzerinden ilk açıklaması ise "Başkaldırıyorum" oldu.

MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek soruları yanıtlayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince Sayın Özcan'ı kesin ihraç talebiyle disiplin kurulumuza sevk ettik" dedi.

Daha önce de geçici olarak 1 yıl süreyle partiden uzaklaştırılan Tanju Özcan, cezasını tamamladıktan sonra 13 Haziran'da CHP'ye geri dönmüştü.

"KRAL ÇIPLAK" DEMİŞTİ

28 Mayıs seçimleri sonrası sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederek eleştiri yağmuruna tutan Özcan, son olarak CHP'li 81 il başkanı tarafından yayımlanan ortak bildiriye sert tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu'na desteğin gözler önüne serildiği metne ilişkin açıklamalarda bulunan Özcan, "Kaftancıoğlu'nun 55'i atama olarak göreve gelen CHP il başkanlarının ortak açıklamasını okudum. Çevir kazı yanmasın gibi bir açıklama olmuş. Kabul etmiyorum.

Örgütlerin bu seçim sebebiyle suçlanması haksızlıktır. Kral çıplak! Seçimi kaybeden Sayın Genel Başkan onu bunu değiştirerek günü kurtarmaya çalışacağına derhal kendi değişiminin önünü açacak kurultay zamanını açıklamalıdır" ifadeleriyle gündem olmuştu.