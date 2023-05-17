CHP-FETÖ ilişkisini resmen itiraf etti: Genel Merkez'deki kaynağım bana yolluyordu

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi HDP destekli 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 buçuk milyon oy fark attı. Ancak seçimlerde yüzde 50+1 oy şartı sağlanamadığı için Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı.

FİRARİ FETÖ'CÜDEN İTİRAF

Seçim gecesi CHP kanadında ise büyük bir kaos yaşandı. Seçim yasağının kalkmasının ardından CHP'li isimler, seçimi önde götürdüklerini seçmenlerine açıkladılar. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ellerindeki verilere göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51.5 ile önde olduğunu öne sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "öndeyiz" ifadesini kullandı. CHP seçmeni sağlıklı verilere ulaşamadığı için parti yönetimini suçlarken firari FETÖ'cü Said Sefa'dan çarpıcı bir itiraf geldi.

"CHP'DEKİ HABER KAYNAĞIMDAN VERİ ALIYORDUM"

FETÖ'nun operasyon hesabı 'Fuat Avni'nin yöneticileri arasında yer alan Said Sefa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Merkezi içinde kendisine anlık olarak veri akışı sağlayan birinin olduğunu itiraf etti. "Başta CHP Genel Merkezi'nde olan haber kaynağımdan olmak üzere verileri alabiliyordum" diyen FETÖ'cü Said Sefa, güncelleme oldukça kensine verilerin gönderildiğini belirtti.

Bütün verilerde Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 49 seviyesinde olduğunu söyleyen FETÖ'cü Sefa, verilerin CHP'li eski vekillere ve CHP'li gazetecilere dağıltıldığını ifade etti.

"GECEYE DOĞRU VERİLER KESİLDİ"

Seçim gecesi bir anda verilerin kesildiğini açıklayan FETÖ'cü Said Sefa, şunları söyledi:

"Geceye doğru veriler kesildi. "Ne oluyor" diye sorduğumda, "biz de artık verileri göremiyoruz, burada bir şeyler dönüyor" dedi, ama ne döndüğünü, ne olduğunu anlatmadı. "Parti içi kargaşa" dedi sadece! Kimse o gece parti içindeki kavgayı, yapılan ihaneti anlatmıyor nedense!"