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CHP, FETÖ'ye göz kırptı! Firari Hakan Şükür'e skandal mesaj

İslam'a aykırı açıklamaları yüzünden Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz, CHP'den İstanbul milletvekili aday adayı olması sonrası, firari FETÖ'cü Hakan Şükür'e 'az kaldı Hakan Bey' diye tweet attı.

27 Mart 2023 Pazartesi 14:08 - Güncelleme:
CHP, FETÖ'ye göz kırptı! Firari Hakan Şükür'e skandal mesaj
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Diyanet'ten atılan ve LGBT savunuculuğu yapan Fatma Yavuz'un, Twitter'dan FETÖ'cü Hakan Şükür'e yazdıkları şaşırtmadı.

CHP milletvekili aday adaylığını ilan ettiği videoyu paylaşan Yavuz'un gönderisinin altına FETÖ'cü Hakan Şükür cevap yazdı: Çok duygulanarak izledim, yüreğinize sağlık. Aramıza hoş geldiniz diyenlere de şunu ifade edeyim; Hep aranızdaydık, hep beraberdik. Siyaset, iki farklı tarafın ele geçirilmiş medyaları ile yanlış şeyleri doğru olarak dayatınca ayrıştırıldık sadece.

'HAKAN BEY AZ KALDI'

FETÖ'cü Şükür'e cevap veren Yavuz, "Çok teşekkürler Hakan Bey, az kaldı, ekmeğimize kan doğrayanlara inat, aşuremizi kaynatacağız, tadından yenmeyecek." ifadelerini kullandı.

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