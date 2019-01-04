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CHP Gaziantep İl Yönetimi görevden alındı

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep il yönetimi, Genel Merkez kararıyla görevden alındı. CHP, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı Ahmet Akın'ın adaylığını da geri çekmişti.

  • DHA
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CHP il yönetiminin parti disiplinine uymadığı için görevden alındığına ilişkin karar CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından İl Başkanı Hayri Sucu’ya iletildi. CHP’li yöneticiler, görevden alınma kararının kendilerine ulaştığını buna gerekçenin ise İYİ Parti ile yapılan ittifak sonrası Gaziantep’te en azından bir merkez ilçe kendi partilerinden aday gösterilmemesine gösterdikleri tepki olduğunu düşündüklerini belirtti.

PEŞ PEŞE GELİŞMELER

Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı Ahmet Akın'ın adaylığını geri çekmişti.

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