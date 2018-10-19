CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, HDP'li belediye başkanlarına sahip çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Diyarbakır'da düzenlediği basın toplantısında PKK ağzıyla konuştu. 24 Haziran'da HDP ile kurulan ittifakı yerel seçimde sürdürmek için görüşmelere başlayan CHP'nin genel başkan yardımcısı, Kandil'in siyasi uzantısı partinin söylemlerini tekrar etti. Teröristlere karşı güvenlik güçleriyle birlikte kahramanca mücadele eden korucular, PKK ve HDP'nin hedefinde. CHP'li Kaya, aynı gerekçeleri dillendirerek koruculuk sistemine karşı olduklarını açıkladı. Kaya, “Biz CHP olarak koruculuk sisteminin kaldırılmasını yıllardır söylüyoruz. Silahlarının alınarak, koruculuk sisteminin mutlaka ama mutlaka kaldırılması gerekiyor” dedi.

ÖRGÜTLE AYNI DİLİ KULLANDI

HDP'ye şirin görünmek adına terörle etkin mücadele için alınan tedbirleri eleştirmeye devam eden CHP'li Kaya, PKK'ya hizmet eden belediye başkanlarına da sahip çıktı. Devletin halka hizmet için verdiği ödeneği ve iş makinelerini teröristlere peşkeş çeken HDP'li belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasını eleştiren Kaya, “Halkın iradesine ipotek konuyor” iddiasında bulundu. “Halkın iradesini cezaevine tıkarsanız ve halkın önüne koyduğunuz sandığın sonuçlarına katlanmayacağınızı bugünden ilan ederseniz, siz hem Türkiye hem dünya kamuoyuna adil bir seçim yapmayacağınızı ilan ediyorsunuz demektir” şeklinde konuşan Kaya, terör örgütünün propagandasını tekrar etti. Bununla kalmayan Kaya, PKK ile irtibatı tespit edilen 250 muhtarın görevden alınmasına da karşı çıktı. Kaya, devlete değil terör örgütüne hizmet eden belediye başkanları ve muhtarların görevden alınmasının, haksızlık ve adaletsizlik olduğunu savundu.

'TÜRKİYEM' RAHATSIZ ETTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, stadyumda 'Şehitler Ölmez' şarkısının çalınmasından ve stadyum ekranlarında askerlerin operasyon görüntülerinin yayınlanmasından da rahatsız oldu. Sakaryaspor-Amedspor maçının devre arasında stadyum ekranlarında 'Ölürüm Türkiyem- Şehitler Ölmez'' şarkısının dinletilmesine tepki gösteren Kaya, bu konuda da HDP'lilerle benzer ifadeler kullandı. Türkiye'nin 7 bölgesiyle birliğini ve kardeşliğini anlatan şarkıyı 'ırkçı' diyerek karalayan Kaya, 'Irkçılara sessiz kalırsanız barışı sağlayamazsınız” sözleriyle HDP'lileri sevindirdi.

HDP'Li BELEDiYELERiN TERÖR HiZMETLERi!

BELEDİYE KAMYONUYLA BOMBA

PKK’lı teröristler, Mardin Mazıdağı Belediyesi’nin kamyonuyla bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 2'si asker 3 kişi şehit oldu, 38 kişi yaralandı.

TRAKTÖRLE SİLAH SEVKIYATI

Mardin Dargeçit Belediyesi’ne ait traktörün römorkunda 7 roketatar, bir uzun menzilli zırh delici silah, 1 adet keskin nişancı silahı ve onlarca uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

DAĞA GIDA DESTEĞİ

Idır Hoşhaber Belediyesi, PKK'ya lojistik destek sağladı. Belediye tarafından alınan ihtiyaç ve gıda malzemeleri, teröristlerin saklandığı mağaralardan çıktı.

PKK'YA ÇUKUR HİZMETİ

Şırnak Silopi Belediyesi'ne ait kepçeler, şehirleri savaş alanına çeviren hendek olaylarında kullanıldı. Ayrıca Silopi Belediyesi’ne ait kömür torbalarının arasına gizlenmiş çok sayıda silah ele geçirildi.

TERÖRİSTLERE İŞ GARANTİSİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde terör sebebiyle tutuklananlara iş akitlerinin feshedilmeyeceği, tutukluluk süresince yakınlarına sosyal yardım adı altında 2 bin lira ödeme yapılacağı garantisi verildi.

DEŞİFRE OLUNCA SURİYE'YE KAÇTI

PKK'ya silah ve finans sağlamak suçundan hakkında 44 yıl hapis istemiyle dava açılan Suruç'un eski HDP'li Belediye Başkanı Orhan Şansal, Suriye'ye kaçarak örgüte sığındı.

(Güneş)