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CHP genel başkanlık seçiminde gergin anlar: Destekçiler birbirine girdi

CHP Kurultayında partililer arasında yaşanan gergin anlar yaşandı. Genel başkanlık seçiminin 2. tura kalmasının ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tartışma çıktı.

İHA5 Kasım 2023 Pazar 02:24 - Güncelleme:
CHP genel başkanlık seçiminde gergin anlar: Destekçiler birbirine girdi
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CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nde genel başkanlık seçiminin 2. tura kalmasının ardından partililer arasında yaşanan gergin anlar yaşandı.

CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nde genel başkanlık seçiminin 2. tura kalmasının ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tartışma çıktı.

Partililerin birbirlerine "laf atmalarının" sonucu çıktığı iddia edilen tartışma, büyümeden çevredekilerin araya girmesi sonucu yatıştırıldı.

Taraflar arasından yaşanan gergin anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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