Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. İYİ Parti ile 16 ilde ortaklaşan CHP, 7 ilde aday çıkarmadı. Peki CHP hangi illerde aday göstermedi? CHP hangi illerde, kaç aday gösterdi? İşte CHP milletvekili aday listesi

CHP HANGİ İLLERDE ADAY GÖSTERMEDİ?



CHP, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

CHP listelerinde Saadet Partisi'ne 24, Deva Partisi'ne 25, Gelecek Partisine 19, Demortak Partiye 3 yer ayrıldı.

Ortak liste dışında İYİ Partili 6 isim CHP listesinde. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de Erzincan'dan aday oldu.

İYİ Parti'nin listesinde CHP ile uygulanan "fermuar" sistemi dolayısıyla Adıyaman, Bartın, Batman, Çorum, Düzce, Erzincan, Hakkari, Rize ve Van illerinde aday gösterilmedi.

CHP'nin de Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı illerinde aday çıkarmamasıyla iki parti 16 ilde ortak aday belirlemiş oldu.

LİSTELERDE YER ALMAYAN İSİMLER

Levent Gök, Ünal Çeviköz, Mehmet Bekeroğlu, İbrahim Kaboğlu, Ali Haydar Hakverdi, Aykut Erdoğdu ve Muharrem Erkek'in listelerde yer almadığı görüldü.

CHP'den yapılan açıklamada ise "Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam'ın da aralarında bulunduğu 27. Dönem milletvekillerimizden bazıları, yeni dönem için aday gösterilememiştir." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan açıklamada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemde kendilerinin bilgi ve deneyimlerinden, devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanacağı aktarıldı.

CHP HANGİ İLLERDE, KAÇ ADAY GÖSTERDİ?



ADANA

1. Orhan Sümer

2. Müzeyyen Şevkin

3. Burhannetin Bulut

4. Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)

5. Ayhan Barut

6. Berke Duvan

7. Hüseyin Keser

8. Erkan Karakaya

9. Orhan Toplum

10. Kübra Özbiçer

11. Ahmet Korkmaz

12. Sercan Polat

13. Murat Öztanrıöver

14. Ebru Yılmaz

15. Elife Müftüoğlu

ADIYAMAN

1. Abdurrahman Tutdere

2. Kenan Doğan

3. Adnan Ağır

4. Ömer Turan

5. Songül Varki Yıldırım

AFYONKARAHİSAR

1. Burcu Köksal

2. Fatih Aydın

3. Abidin Yağcı

4. Ali Arıkan

5. İbrahim Kadıoğlu

6. Anıl Halis Akar

AĞRI

1. İbrahim Varol

2. Abdurrahman Polat

3. Ertuğrul Eryılmaz

4. Zekiye Altay

AMASYA

1. Reşat Karagöz

2. Arif Yılmaz

3. Zeynep Ateş

ANKARA BİRİNCİ BÖLGE

1. Gamze Taşçıer

2. Deniz Demir

3. Okan Konuralp

4. Sadullah Ergin (DEVA Partisi)

5. Aliye Timisi Ersever

6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)

7. Deniz Çakır

8. Kemal Akkurt

9. Aysun Palalı Köktaş

10. Elif Topkaya Sevinç

11. Hüseyin Can Güner

12. Aycan Günday Koçtürk

13. Armağan Erdoğan

ANKARA İKİNCİ BÖLGE

1. Murat Emir

2. İdris Şahin (DEVA Partisi)

3. Semra Dinçer

4. İrem Yaman (İYİ Parti)

5. Orkun Kamber

6. Ali Rıza Erbay

7.Erdal Kiziroğlu

8. Özkan Aktan

9. Funda Cengiz

10.Erol Tosun

11. Nursel Öcal

ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE

1. Tekin Bingöl

2. Umut Akdoğan

3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)

4. Aylin Yaman

5. Ahmet Ersen Özsoy

6. Mehmet Akyürek

7. Mehtap Yücel

8. Mehmet Yula

9. Zeynep Esra Özdemir

10. Ömer Yılmaz

11. Elmas Kübra Karaca

12. Hasan Cem Yılmaz

ANTALYA

1. Sururi Corabatur

2. Cavit Arı

3. Aliye Coşar

4. Mustafa Erdem

5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)

6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)

7. Murat Özçelik

8. Ercüment Taşdemir

9. Nilüfer Defeci

10. Vahap Tuncer

11. Sibel Gezen

12. Ramiz Atakan

13. Emrah Yurtlak

14. Zehra Milli

15. Hatice Kübra Turan

16. Müge Gezginci Uysal

17. Mehmet Gök

ARDAHAN

1. Özgür Erdem İncesu

2. Özel Özen

ARTVİN

1. Uğur Bayraktutan

2. Oğuz Kurdoğlu

AYDIN

1. Bülent Tezcan

2. HüseyinYıldız

3. Süleyman Bülbül

4. Evrim Karakoz

5. Nilüfer Ünüvar

6. Gamze Yolcu Metin

7. Ziya Yılmaz

8. Nebahat Oskay Ürün

BALIKESİR

1. Ensar Aytekin

2. Serkan Sarı

3. Burak Dalgın

4. Seval Bozkurt

5. Selim Panç

6. Fatma Salı Karabacakoğlu

7. Dilek Yalçın

8. Gülizar Yıldız

9. Muharrem

BARTIN

1. Aysu Bankoğlu

2. Ceyda Sargın

BATMAN

1.Hüseyin Yaşar

2. Dicle Arslan

3.Orhan Ekmen

4. Abdullah Polat

5. Menduh Atak

BİLECİK

Yaşar Tüzün

Vedat Kazıcı

BİNGÖL

Serdar Atalay

Mehmet Canlı

İlhami Gelen

BOLU

Türker Ateş

Mehmet Burak

Zuhal Işın

BURDUR

İzzet Akbulut

Hülya Gümüş

Süleyman Erman

BURSA BİRİNCİ BÖLGE

Kayıhan Pala

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Mehmet Atmaca

İsmet Karaca

Jülide Akköprü

Alpaslan Yıldız

Engin Tamer

Serkan Öztürk

Özgür Yıldız

Canan Akın Erdem

BURSA İKİNCİ BÖLGE

Hasan Öztürk

Cemalettin Kani

Orhan Sarıbal

Erkan Dönmez

Şahin Sevinç

Funda Türkcoş Pekiner

Ender Teke

Huriye Canan Çelik Tunar

Mehmet Önder

Seda Bozdağ Güzelkaya

ÇANAKKALE

İsmet Güneşhan

Özgür Ceylan

Yeşim Karadağ

Tuğberk Güzel

ÇANKIRI

Liste Çıkarılmadı.

ÇORUM

Mehmet Tahtasız

Bekir Özsaçmacı

Burçin Solmaz Polat

Seyit Ahmet Güher

DENİZLİ

Gülizar Biçer Karaca

Şeref Arpacı

Sema Silkin Ün

Adil Demir

Sedat Demirci

İlhan Özcan

Ayşe Hazer

DİYARBAKIR

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Ali İhsan Merdanoğlu

Abdurrahman Ergin

Cevdet Nasıranlı

İsmail Akyıl

Gönül Özel

Laleş Ertuğrul Uysal

Esra Arslan

Mahir Yılmaz

Mehmet Ali Özmen

Zeynep Deniz Erk

Özlem Kaya

DÜZCE

Talih Özcan

Hatice Aslıhan Akbal Tüysüz

Jale Uzunhasan

EDİRNE

Ediz Ün

Ahmet Baran Yazgan

Ufuk Kanışkan

Ahmet Erken

ELAZIĞ

Gürsel Erol

Abdullah Akın

Ahmet Yıldız

Alım Özdemir

Azat Alınak

ERZİNCAN

Mustafa Sarıgül

Ufuk Aktaş

ERZURUM

Ayhan Koç

Murat Ozan

Celal Zunguldak

Serhat Can Eş

Erdinç Okanlı

ESKİŞEHİR

İslam Tekmanlı

Utku Çakırözer

Jale Nur Süllü

İbrahim Arslan

Abdülkadir Adar

İpek Çelik

Aysu Bahar Gürlek

GİRESUN

Elvan Işık Gezmiş

Reşat Nuri Özdemir

Fikri Bilge

Hakan Adanır

GÜMÜŞHANE

Liste Çıkarılmadı.

GAZİANTEP

1. Hasan Öztürkmen

2. Melih Meriç

3. Ertuğrul Kaya (DEVA Partisi)

4. Reis Reisoğlu

5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz

6. Erdal Geçit

7. Selim Karahan

8. Müslüm Şahinsoy

9. Hasan Gül

10. Mehmet İslam (Saadet Partisi)

11. Ahmet İdris İnal

12. Fatma Müge Düşün

13. Gökhan Çeliktürk

14. Vicdan Aktaş

HAKKARİ

Nazım Demir

Adnan Hatipoğlu

Sabır Diri

HATAY

1. Mehmet Güzelmansur

2. Nermin Yıldırım Kara

3. Servet Mullaoğlu

4. Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi)

5. Hikmet Hatunoğlu

6. Rahmi Vardı

7. Gökhan Özer

8. Bekir Atahan

9. Cemiyet Kışlaoğlu

10. Tamer Apiş

11. Filiz Haksöz

IĞDIR

Yusuf Aslan

İsmail Sarıboğa

ISPARTA

Hikmet Yalım Halıcı

Mehmet Tamer Cantekin

Hüseyin Yıldızhan

Hatice Yıldız

İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE

1. Oğuz Kaan Salıcı

2. Gamze Akkuş İlgezdi

3. Fethi Açıkel

4. Gökhan Günaydın

5. Birol Aydın (Saadet Partisi)

6. Ahmet Ersagun Yücel

7. Elif Esen (DEVA)

8. Hasan Karal (DEVA)

9. Cemal Enginyurt (DP)

10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)

11. Ali Gökçek

12. Suat Özçağdaş

13. Özcan Baripoğlu

14. Sevgi Kılıç

15. Olgun Çelik

16. Doğan Çakmak

17. Kenan Otlu

18. Efendi Argunşah

19. Murat Kantekin

20. Aysemin Gülmez

21. Ahmet Can Yılmaz

22. Ebru Zor

23. Erdoğan Erden

24. Füsun Sökmez

25. Necla Erdem

26. Bülent Kulkuloğlu

27. Güllü Saran

28. Yücel Oto

29. Nejdet Ay

30. Elife Gamze Öztürk

31.Hakan Bekar

32.Dursun Can Kırtorun

33.Murat Gökhan Ofluoğlu

34.Hale Dilek Tosun

35. Abdullah Onur Bildirici

İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE

1. Namık Tan

2. Yunus Emre

3. Gökhan Zeybek

4. Enis Berberoğlu

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6. Yüksel Mansur Kılınç

7. İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)

9. Berna Sukas

10. Fuat Yıldırım

11. Onur Aydın

12. Işık Öğütçü

13. Soner Özimer

14. Mehmet Ali Yüksel

15. Şaban Karaaslan

16. Elmas Arus

17. Muharrem Naci Temiz

18.Sevim Yalınkılıç

19. Gözde Fil

20. Bülent Ütebay

21. Mehmet Süleyman Türker

22. Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı

23. Ali Arman

24. Bedia Büyükgebiz

25. Özgür Nemutlu

26. Ezgi Pekşan

27. Refik Ersin Eroğlu

İSTANBUL 3. BÖLGE

1. Engin Altay

2. Erdoğan Toprak

3. Türkan Elçi

4. İlhan Kesici

5. Zeynel Emre

6. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)

9. Özgür Karabat

10. Medeni Yılmaz (DEVA)

11. Turan Taşkın Özer

12. Doruk Bulut

13. Oğuz Kemal Yakar

14. Turgay Özcan

15. Fevzi Donat

16. Utku Caner Çaykara

17. Hüseyin Remzi Gökbulak

18.Bayramali Çeşmeci

19.Recep Karakoç

20. Burak Yıldırım

21. Eda Kurt

22. Kazım Özeren

23. Margarit Dikme

24. Mehtap Albayrak

25.Nazlı Akyüz

26. Özlem Dokuyucu

27. Sinan Karahan

28. Sinem Özcan

29. Süleyman Şafak

30. Cemal Doğan

31. Hüseyin Arda Engizek

32.Turgut Koç

33. Server Gökmen

34. Ender Unutan Ersözlü

35. Neşe Kıyık

36. Yaren Karaca

İZMİR 1. BÖLGE

1. Yüksel Taşkın

2. Ahmet Tuncay Özkan

3. Sevda Erdan Kılıç

4. Murat Bakan

5. Ednan Arslan

6. Seda Kaya (DEVA Partisi)

7. Haydar Altıntaş (Demokrat Parti)

8. Devrim Barış Çelik

9. Sefer İpekli

10. Güldem Atabay

11. Şahbal Aras

12. Fulya Akçay

13. Mehmet Şahin Fırat

14. Birgül Değirmenci

İZMİR 2.BÖLGE

1. Gökçe Gökçen

2. Rıfat Nalbantoğlu

3. Rahmi Aşkın Türeli

4. Mahir Polat

5. Salih Uzun (Demokrat Parti)

6. Deniz Yücel

7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)

8. Hüseyin Sezer

9. Esin Doğan Metin

11. Altan İnanç

12. Emine Helin İnan Kınay

13. Ayten Gülsever

14. Nurşen Balcı

15.Burak Kotan

KAHRAMANMARAŞ

1. Ali Öztunç

2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)

3. Mehmet Bağlar

4. Ejder Kaygusuz

5. Naile İşlek

6. Tufan Yanar

7. Aziz Cem Güner

8. Çağatay Atasay

KARABÜK

1. Cevdet Akçay

2. Abdullah Çakır

3. Bayram Karadağ

KARS

1. İnan Akgün Alp

2. Onur Uludaşdemir

3. Evren Yerdelen

KASTAMONU

1. Hasan Baltacı

2. Kadir Yalçın

3. Ziver Kaplan

KIRIKKALE

1. Ahmet Önal

2. Ömer Eldemir

3. Ümit Duman

KARAMAN

1. İsmail Atakan Ünver

2. Yusuf Baştuğ

3. Hasan Ehliz

KAYSERİ

1. Aşkın Genç

2. Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)

3. Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)

4. Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)

5. Ümit Özer

6. Özgen Aydıncak

7. Ali Çetinkaya

8. Onur Sergen Doğan

9. İbrahim Kağan

10. Niyazi Ünalmış

KIRKLARELİ

1. Vecdi Gündoğdu

2. Fahri Özkan

3. Hatice Gül Bingöl

KIRŞEHİR

Metin İlhan

Şeref Baran Genç

KİLİS

Mehmet Akif Perker

Hurşit Çetin

KÜTAHYA

Ali Fazıl Kasap

Ahmet Sunar

Güler Ezgi Doğan Turan

Haşim Ertekin

Kerem Erkul

KONYA

1. Barış Bektaş

2. Hasan Ekici

3. Gençosman Killik

4. Halil Ercan

5. Kamil Bülbül Okuyucu

6. Galip Polat

7. Ayşe Alkım Gökçe

8. Mürsel Ayrancı

9. Ezgi Bilge Aslan

10. Şerife Tunç

11. Mehmet Pirzade

12. Dursun Kaplan

13. Rıdvan Şenyurt

14. Tevfik Fikret İlgen

15. Veysel Gönülal

MALATYA

1. Veli Ağbaba

2. Enver Kiraz

3. Battal Kanbay

MANİSA

1- Özgür Özel

2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

3- Bekir Başevirgen

4- Selma Aliye Kavaf (DEVA Partisi)

5- Semih Balaban

MERSİN

1. Ali Mahir Başarır

2. Gülcan Kış

3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA Partisi)

4. Talat Dinçer

5. Hasan Ufuk Çakır

6. Emre Yılmaz

7. Nürsen Yücesoy Temizkan

8. Leyla Serin Kırık

9. Ahmet Yorgun

10. Mehmet Gültekin Uğur

11. Şerife Arıcı

12. Güven Kocabıyık

13. Neslihan Çelebi

MUĞLA

1. Cumhur Uzun

2. Gizem Özcan

3. Süreyya Öneş Derici

4. Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi)

5. Mehmet Demir

6. Fatma Gebeş Çimen

7. Salih Büyükdöverlioğlu

MARDİN

Mehmet Sait Çelebi

Şükrü Karaboğa

Nurettin Kılıç

İbrahim Taşdelen

Nilgün Bayraktar

Ömer Durak

NEVŞEHİR

Faruk Sarıaslan

Mehmet Değirmenci

Eda Doğan

NİĞDE

Ömer Fethi Gürer

Sevgi Özbek

Ozan Sakarya

ORDU

1. Seyit Torun

2. Mustafa Adıgüzel

3. Ahmet Tokluoğlu

4. Cengiz Okur

5. Nilgün Yılmaz

OSMANİYE

1. Asu Kaya

2. Ünal Köksal

3. Mehmet Dövüşçü

RİZE

1. Tahsin Ocaklı

2. Köksal Toptan (İYİ Parti)

3. Mehmet Yıldız (Saadet Partisi)

SAKARYA

1. Ayça Taşkent

2. Ecevit Keleş

3. Kamil Özkan

4. Azize Ceroğlu

5. Emel Akçil

6. Gündüz Gençcan

7. Ali Fethi Gürleri (Saadet Partisi)

SAMSUN

1. Murat Çan

2. Mehmet Karaman

3. Mustafa Yeşilyurt

4. Nazan Güneysu

5. Mehmet Özdağ

6. Suat Yıldız

7. Neşe Kangüleç

8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır

9. Özler Yılmaz

SİNOP

Barış Karadeniz

Şevket Terkan

SİVAS

Ulaş Karasu

Serdar İnce

Servecan Kaya

Lütfi Görkem

Bahattin Yavuz

SİİRT

Umut Dayanan

Deniz Acar

Mehmet Zakir

ŞIRNAK

Nizar Ökten

Botan Cizreli

Abdullah Kaya

Ayşe Bilin

ŞANLIURFA

1. Mahmut Tanal

2. Müslüm Cengizhan Akalın

3. Ahmet Tüysüz (DEVA Partisi)

4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)

5. İbrahim Direk

6. Süleyman Gök

7. Ali Fethi Gürler

8. Abdullah Direk

9. Müslüm Şikak

10. Adnan Tüysüz

11. Abdulkadir Çetin

TEKİRDAĞ

Faik Öztrak

İlhami Özcan Aygun

Cem Avşar

Nurten Yontar

Mustafa Ülkem

İsmail Doğaroğlu

Sema Kırkoyun Kinet

İsmail Çelebi

TOKAT

Kadim Durmaz

Duran Kum

Ayhan Karabekiroğlu

Mehmet Ali Kocaoğlu

Cem Çıtak

TRABZON

Sibel Suiçmez

Ahmet Kaya

Murat Özçilingir

Musa Hacıoğlu

İlker Akıncı

Mustafa Erdi Çakır

TUNCELİ

Hüsniye Karakoyun

UŞAK

Ali Karaoba

İsmet Akın

Sevinç Yazgan

VAN

1. Seracettin Bedirhanoğlu

2. Ercan Çiçek

3. Yılmaz Kılıç

4. Burak Çıtak

5. Aslı Arvas

6. Cafer Gürsel

7. Meral Ayhan

8. Aziz Örek

YALOVA

Tahsin Becan

Mehmet Gürel

Yasemin Fazlaca

ZONGULDAK

1. Deniz Yavuzyılmaz

2. Eylem Ertuğ Ertuğrul

3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA Partisi)

4. Merve Kır

5. Cemalaettin Sağtekin

AK Parti Milletvekili adayları belli oldu! 2023 AK Parti aday listesi (tam liste)

MHP Milletvekili aday listesi (tam liste)