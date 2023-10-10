Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından değişim krizi başladı. Merakla beklenen kurultaya sayılı günler kala 38'inci Olağan Antalya İl Kongresi yapıldı. Kongre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer'in divan başkanlığında yapıldı. Akşam 18.00'a kadar devam eden oy verme işleminde mevcut İl Başkanı Nuri Cengiz 208 oy alırken, Nail Kamacı 390 oy aldı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A SELAM YOLLADI

Bu sonucun ardından Kamacı CHP'nin yeni il başkanı oldu. 647 delegenin oy kullandığı kongrede mevcut başkan Nuri Cengiz'in yanı sıra, CHP eski Antalya Milletvekili ve bir dönem Antalya İl Başkanlığı ve Kumluca İlçe Belediye Başkanlığı görevlerini sürdürmüş olan Nail Kamacı yarıştı.

Mevcut İl Başkanı Nuri Cengiz konuşmasında, "Seçimin kazananı her zaman CHP'dir. Yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. Geleceğimiz karşı bu sorumluluğumuzu yerine getirme noktasında buğuna kadar nasıl oldu ise bundan sonra da omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni İl Başkanı Kamacı ise," Böyle bir görev için hepinize teşekkür ederim. Ben unutmayı öğrendim, bu saatten sonra herkesin il başkanıyım. İlçe başkanları bu partinin kolanlarıdır, ne zaman karar alacaksam onlara danışacağım. Onların görüşlerini alacağım" açıklamasını yaptı.

BÖCEK'İN ADAYI KAYBETTİ

Kongre öncesi Özgür Özel imzalı "Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi" adlı kitapçık, görevliler tarafından önce delegelerin sandalyelerine bırakıldı, ardından toplatıldı. Bir süre sonra kitapçıklar, yeniden görevliler tarafından sandalyelere bırakıldı. İstiklal Marşı ile başlayan kongrede, bazı delegeler, salonda partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olmamasını tepki aldı. Eleştiriler üzerine yapılan hata fark edilerek, salondaki ekrana Atatürk'ün fotoğrafı yansıtıldı. Devrim Kök ve Altan Ayaz'ın tartışmalı bir şekilde yarıştan çekilmesi sonrası Mevcut İl Başkanı Nuri Cengiz ve Nail Kamacı il başkanlığı için koltuk savaşı verdi.

647 delegenin oy kullandığı 38'inci Olağan İl Kongresi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in desteklediği Nuri Cengiz 206 oy alırken rakibi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in desteklediği Nail Kamacı ise 389 oy alarak seçimleri kazandı.

DEMİRTAŞ'A SELAM YOLLADI

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Garip Erdoğan ise CHP'nin neden iktidarda olmadığının sorgulanması gerektiğini dile getirerek skandal açıklamalara imza attı.

Terör örgütü üyeliği suçundan cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı öven Garip Erdoğan, "Türkiye'de siz Yeşil Sol deyin, HDP deyin, devrimciler deyin, demokratlar deyin, yan yana gelmediğiniz sürece iktidar size hayaldir" ifadelerini kullandı. Kürtlerle buluşacak politikalar üretilmediği sürece başarısız olacaklarını söyleyen Erdoğan, terör örgütü üyeliği suçundan cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'a selam yolladı.