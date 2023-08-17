İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2023 Perşembe / 1 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1085
  • EURO
    29,53
  • ALTIN
    1649.89
  • BIST100
    7662.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP, HDP ve İP arasında kirli ''İstanbul'' pazarlığı: Desteklemek için şart sundular
Güncel

CHP, HDP ve İP arasında kirli ''İstanbul'' pazarlığı: Desteklemek için şart sundular

Yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile İYİ Parti arasında 'aday' pazarlıkları yapıldığı iddia edildi. HDP'nin İstanbul seçimlerine adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu'na tekrar destek vermek için 'mutabakat imzalama' şartı koştuğunu ileri süren Selvi, 'HDP İstanbul'da bazı semtlerde adaylık talep ediyor. Bunlardan ikisi Esenyurt ve Sultangazi. İYİ Parti için de Üsküdar ve Şile iddiaları konuşuluyor.' dedi.

17 Ağustos 2023 Perşembe 01:22 - Güncelleme:
CHP, HDP ve İP arasında kirli ''İstanbul'' pazarlığı: Desteklemek için şart sundular
ABONE OL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı giriştiği koltuk savaşını bırakıp yönünü İstanbul'a çevirdi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna tekrar aday olacağının mesajını verdiği açıklamaları sonrası yeni kulis bilgileri de gündeme gelmeye başladı.

Genel seçimlerdeki hezimet sonrası İYİ Parti ve HDP cephesinin, yerel seçimlerde CHP'yi ya da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyip desteklemeyeceği merak konusuyken, yazarı Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken bir iddia geldi.

"2 İLÇE TALEBİ"

Selvi, CNN Türk'te katıldığı programda HDP'nin CHP'den bir takım talepleri olacağını dile getirdi. Selvi "HDP İstanbul'da bazı semtlerde adaylık talep ediyor. Bunlardan ikisi Esenyurt ve Sultangazi. İYİ Parti için de Üsküdar ve Şile iddiaları konuşuluyor.' açıklamasında bulundu.

İMAMOĞLU'NUN İSTANBUL ÇIKIŞI: "BEN 'ADAYIM' DEMEDİM

İBB Başkanı İmamoğlu, siyasi rotasına ilişkin "Şehrimizin yağmalanmasına, adaletsizlik ve çevre katliamına karşı İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum" dedi. Adaylığının net olup olmadığına ilişkin sorulara İmamoğlu, "Ben 'Adayım' demedim. 'Yola çıkıyorum' dedim. Bu yolculuğun güçlü olduğunu görüyorum" diye konuşmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.