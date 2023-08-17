İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı giriştiği koltuk savaşını bırakıp yönünü İstanbul'a çevirdi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna tekrar aday olacağının mesajını verdiği açıklamaları sonrası yeni kulis bilgileri de gündeme gelmeye başladı.



Genel seçimlerdeki hezimet sonrası İYİ Parti ve HDP cephesinin, yerel seçimlerde CHP'yi ya da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyip desteklemeyeceği merak konusuyken, yazarı Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken bir iddia geldi.

"2 İLÇE TALEBİ"

Selvi, CNN Türk'te katıldığı programda HDP'nin CHP'den bir takım talepleri olacağını dile getirdi. Selvi "HDP İstanbul'da bazı semtlerde adaylık talep ediyor. Bunlardan ikisi Esenyurt ve Sultangazi. İYİ Parti için de Üsküdar ve Şile iddiaları konuşuluyor.' açıklamasında bulundu.

İMAMOĞLU'NUN İSTANBUL ÇIKIŞI: "BEN 'ADAYIM' DEMEDİM



İBB Başkanı İmamoğlu, siyasi rotasına ilişkin "Şehrimizin yağmalanmasına, adaletsizlik ve çevre katliamına karşı İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum" dedi. Adaylığının net olup olmadığına ilişkin sorulara İmamoğlu, "Ben 'Adayım' demedim. 'Yola çıkıyorum' dedim. Bu yolculuğun güçlü olduğunu görüyorum" diye konuşmuştu.