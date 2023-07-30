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CHP-HDP'nin körüklediği sözde çevreci eylemlere madencilerden tepki: 15 bin kişinin ekmeğiyle oynamayın

Milas'ta yerli linyitten elektrik üreten termik santrallere yönelik CHP ve HDP başta olmak üzere muhalefetin körüklediği sözde çevreci eylemlere işçiler, 'Bu olayı cadı avına dönüştürenler emeğimize haksızlık ediyor' sözleriyle tepki gösterdi.

Sabah30 Temmuz 2023 Pazar 08:42 - Güncelleme:
CHP-HDP'nin körüklediği sözde çevreci eylemlere madencilerden tepki: 15 bin kişinin ekmeğiyle oynamayın
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Muğla'nın Milas ilçesinde 1980'den bu yana yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri'nin (YK Enerji) çalışanları, bölgedeki maden faaliyetlerini protesto eden gruplara ilişkin açıklama yaptı.

CADI AVINA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Sabah'ın haberine göre; 28 yıldır Yeniköy Kemerköy Termik Santrali'nde çalışan Mustafa Koçar, "Yıllardır elektrik üretiyoruz. Son zamanlarda yaşadığımız olaylar bizi çok rahatsız ediyor. Buradan ekmek yiyen 15 bin kişi var. Bütün arkadaşlarımız rahatsızlar. Evde çocuklarımızın huzuru kaçtı. Çocuklarımız 'Baba siz işsiz mi kalacaksınız' diyor. Boğazımız düğümleniyor, cevap veremiyoruz. Emekçi işçiler olarak bunları hak etmiyoruz. Amacımız bu ülkede katma değer yaratmak. Cadı avına döndürdüler. Bunlardan rahatsızız, derhal durulmalı" dedi.

MİLASLI KADINLAR GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Arkeolog Ezgi Kahraman, "17 yıldır kazı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ekibimiz uzman ve civar köylerden gelenlerle beraber 94 kişilik bir kadro. Bunun büyük çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Bu istihdam için önemli. Milaslı kadınlar olarak geçimimizi buradan sağlıyoruz. Haliyle bu işin devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MEMLEKETİMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İlker Gümüş ise "Bu ülkede yaşayan insanlar için üretiyoruz. Burada bir sürü arkadaşımız çalışıyor. Burası bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Elektriği üretebilmemiz için kömürün çıkarılması gerekiyor. Olaylardan rahatsızız. Bir an önce çözülmesini ve işimize gönül rahatlığıyla devam etmeyi istiyoruz" diye konuştu.

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