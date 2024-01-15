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Güncel

CHP içinden DEM Parti ile işbirliğine yeşil ışık: Açık seçik ittifak yapmalıyız

Eski ortaklarından umduğu desteği bulamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin kapısını çaldı. Özel, DEM Parti'nin 'Masa arkası ittifaka karşıyız' restine karşılık 'İlişkilerimizi kamuoyunda açıkça sürdüreceğiz' çıkışıyla yerel seçim ortaklığını kanıtladı. CHP'li eski vekil Aytuğ Atıcı da DEM Parti ile açıkça ittifak yapılması gerektiğini söyledi.

15 Ocak 2024 Pazartesi 10:48 - Güncelleme:
CHP içinden DEM Parti ile işbirliğine yeşil ışık: Açık seçik ittifak yapmalıyız
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14 ve 28 Mayıs'ın ardından değişim kavgasının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi de yerel seçim krizi yaşandı. 8'li koalisyon ortaklarından umduğu desteği bulamayan CHP lideri Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek DEM Parti'nin kapısını çaldı.

DEM İLE İŞBİRLİĞİNE YEŞİL IŞIK

PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ile ittifak yapmak için sayısız kez görüşme gerçekleştiren Özgür Özel, her fırsatta iş birliğinin açık açık görüşüleceğini açıkladı.

DEM'İN RESTİNE BOYUN EĞDİ

Her fırsatta terörist başı Öcalan'a selam gönderen DEM Partili eş başkanlarla el sıkışan Özel, "DEM Parti ile ilişkilerimizi kamuoyunun önünde açıkça sürdürmeyi, görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz" çıkışıyla "Masa arkası ittifaka karşıyız her şey göz önünde olacak" diyerek rest çeken DEM Parti'ye yeşil ışık yaktı.

Yerel seçimde aday krizinin yaşandığı partide özellikle büyükşehirleri kaybetme korkusu da başladı. CHP'li eski vekil Aytuğ Atıcı ise DEM Parti ile ittifaka sıcak baktığını açıkladı.

"AÇIK AÇIK İTTİFAK YAPMALIYIZ"

Milliyet'e konuşan Aytuğ Atıcı, "Açık seçik bir şekilde ittifak yapmak zorundayız. Hiç kaçak güreşmeden, örneğin 'Biz, Mersin'in Akdeniz ilçesinde aday çıkarmıyoruz kardeşim, DEM Parti'yi destekliyoruz.' Bitti, bu kadar. Öbür türlü ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabiliyoruz. Kardeşim bir tarafa yanaş hiç olmazsa tam desteğini al" ifadelerini kullandı.

CHP'DE İSTANBUL PANİĞİ

DEM ile ittifak yapılmadığı sürece CHP'nin İstanbul'u kaybedeceğini de dile getiren Atıcı, sözlerine şöyle devam etti: DEM Parti'nin oy oranının yüksek olduğu İstanbul, Mersin, Adana, Antalya gibi büyükşehirlerde CHP biraz sıkıntıya düşebilir, riske girebilir. Şu saatten sonra açık seçik görüşülmeli. Zafer Partisi'yle kapalı kapılar ardında yapılan anlaşma bütün CHP'lileri çileden çıkardı. Bu yüzden gizli bir şey yapılmamalı. İlkelerini ortaya koyacaksın.

  • Aytuğ Atıcı
  • dem parti

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