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CHP içinden İmamoğlu'na salvo: Neden o zaman konuşmadın?

İsim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, 'Şimdi bakıyorum o gün hiçbir şey söylemeyen, o gün alınan kararlara, ittifak masasına hiçbir itirazda bulunmayan, seslerini yükseltmeyenler, partinin de karar verici mekanizmasında bulunanlar bugün değişim diyorlar. Peki madem bir itirazınız vardı niye o gün buna itiraz etmediniz?' diye konuştu.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 08:19 - Güncelleme:
CHP içinden İmamoğlu'na salvo: Neden o zaman konuşmadın?
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CHP'ye yönelik değişim çağrıları haftalardır karşılık bulmayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir internet sitesi kurarak 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlandı.

Partisindeki değişime öncü olabileceğini belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz kırpan İmamoğlu, manifestosunda "İhtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerine yer verdi.

CHP'Lİ KÖKSAL'DAN DEĞİŞİM İSTEYENLERE TEPKİ

İmamoğlu, değişim mesajlar vermeye devam ederken CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, katıldığı canlı yayında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsim vermeden değişim isteyen partililere tepki gösteren Köksal, "Değişim diyenler neden o zaman konuşmadı?" diye sordu.

"NİYE O GÜN BUNA İTİRAZ ETMEDİNİZ?"

Köksal şunları söyledi:

Kemal Kılıçdaroğlu elinden gelen bütün mücadeleyi gösterdi. Bugün ona oy vermiş, vermemiş olan tüm seçmenler diyebilir ki Kılıçdaroğlu çalıştı. Gecesini gündüzüne katıp emek verdi. Şimdi bakıyorum o gün hiçbir şey söylemeyen, o gün alınan kararlara, seçim stratejisine, ittifak masasına hiçbir itirazda bulunmayan seslerini yükseltmeyenler, partinin de karar verici mekanizmasında bulunanlar bugün değişim diyorlar. Peki madem bir itirazınız vardı, madem yanlış vardı niye o gün buna itiraz etmediniz? Partinin karar verici organlarındaydınız. Seçim kaybedildi ve tek sorumluluğu Kemal Kılıçdaroğlu'na yükleyemezsiniz. Eğer burada bir başarısızlık varsa bu hepimizin. Biz Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne çıkaramadık. CHP'de değişecek birçok şey var ama bu gecesini gündüzüne katıp sabah akşam yorulmadan mücadele eden Kılıçdaroğlu değil.

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