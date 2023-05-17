CHP içinden Kılıçdaroğlu'na tepki: İlk defa bir genel başkan bunu yaptı

Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Mehmet Sevigen, CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu.

Sevigen'in açıklamaları şöyle:

Buradaki yanlışlık Kadir Bey'in yanındaki bürokratlardan kaynaklanıyor. Gerçekten oradaki insanlara yapılanlar kötü. Keşke yardım etmeselerdi. Bu yardım Allah'la kulun arasında. Onlar sizden yardım talep etmediler. Devlet yardım etti, kurumlar yardım istedi. Bir elin verdiğini diğer el görmez. Biz ne zaman bu kadar nefret ettik. Türkiye böyle değildi. Vali Bey arayı girip problem çözülmüş. Bana göre bu bir hatırlatmadır diye düşünüyorum.

Bunun kabahati çoğunlukla muhalefet partisinde. Deprem bölgesi şuna inanmadı. Kemal Kılıçdaroğlu "bedavaya vereceğim" dedi. Erdoğan'ın yapacaklarına inandıkları için verdiler. Gerçekte de bir algı yapmaya çalıştı ama insanlar görüyor. İzmir'deki Van'daki depremlerde bir anda devreye girdiler ve kısa süre içinde verilen sözleri yaptılar. Tayyip Bey'e oy verdiler diye düşmanımız mı? Biz bu yıllardır bu kabahati halkta bulduğumuz için yaşıyoruz. Bu bakanlar gece gündüz orada yattılar.

"O İNSANLARI SUÇLADIĞIMIZ SÜRECE ÖMÜR BOYU İKTİDARA GELEMEYİZ"

Bizimkiler de Kemal Bey'le gittiler 40 haramiler tur atıp geldiler. O bölgede gösterdiğin milletvekillerinde. Çoğu da bizim milletvekillerimiz değil.

O insanlar gerçekten çok yaralı. Daha mezarlarını bulamayan insanlar var. Gidip onlara sarılın gönüllerini alın. O insanları suçladığımız sürece ömür boyu iktidara gelemeyiz. O tweet atanlar bize oy vermemişlerdir. Çoğunluğu yurt dışında ve Tayyip Erdoğan düşmanlığından yaptılar.

KILIÇDAROĞLU'NUN DEPREMZEDE MESAJI

Geç değerlendirildi. Tekirdağ'daki olay çıkmadan önce Kemal Bey'in o açıklamayı yapması lazımdı. Genel Başkansan kurumu da halkı da koruyacaksın. Bunu yapamıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN "BURADAYIM" ÇIKIŞI

Kemal Bey diyor ki, "Ben seçimi kaybetsem bile gitmeyeceğim." Belediye Başkanlarına, üyelere, partilere söylüyor. "Daha 1 yıl buradayım" diye feryat ediyor ilk defa bir genel başkan enteresan. Ben kaybettiğim için özür diliyorum. O masaya öyle vururken de arkadaşlarına gözdağı verilir mi ya. Bu tavır bile insanları korkutmuştur. İntikam mı alacaksınız, hesap mı soracaksınız milletten?

CHP'DE FATURA KAMPANYA EKİBİNE KESİLDİ

Senin istifa etmen lazım. Ekrem Bey ve Canan Hanımı çağırmış. Onlar da bir araya gelmek istemiyorlar. Anlaşamıyorlar. Anlaşamadıkları için Mehmet Ali Bey'i göndermiş. Sırf Ekrem Bey'le beraber olmamak için. Bir söz vardır; "Kavgalı eve kız vermezler, kavgalı partiye de oy vermezler." İlk defa bir şansımız vardı, o şansı kaybettik.

HDP ile berabersek oy alamayız. Terörle aramıza mesafe koyamazsak şansımız yok.