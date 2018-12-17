CHP il ilçe belediye başkan adayları isim tam listesi CHP belediye başkan adayları kimler olacak

CHP il ilçe belediye başkan adayları isim tam listesi açıklandı mı? 2019 Yerel seçim öncesi CHP İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt geneli belediye başkan adayları kimler olacak? CHP belediye başkan adayları belli olan isimler hangileri? sorularına ilişkin araştırma yapan vatandaşlar için detayları bu haberimizde derledik. CHP'nin İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerden belediye başkan aday isimleri merakla bekleniyor. Alınan son dakika bilgisine göre, CHP'ye bırakılan büyükşehirlerin büyük çoğunluğunun 18 Aralık'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısında açıklanması bekleniyor. CHP'ye bırakılan büyükşehirlerin büyük çoğunluğunun 18 Aralık'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısında açıklanması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) il ilçe belediye başkan aday isim listesi son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



CHP ve İYİ Parti yerel seçimlerde 21 büyükşehir için mutabakata vardı. Gözler açıklanacak isimlere çevrildi. Bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 18 Aralık'ta, Parti Meclisi'ni toplayacak. 21 büyükşehrin büyük çoğunluğunun da aralarında olması beklenen toplantıda, yaklaşık 400 aday açıklanacak.

CHP İYİ PARTİ İTTİFAKI NASIL OLACAK?



CHP ile İYİ Parti 21 büyükşehrin ardından, bazı kentlerin ilçeleri için çalışma başlattı. Kurmaylar hafta sonu ilk kez bir araya gelerek, verileri değerlendirdi. Edinilen bilgilere göre CHP ve İYİ Parti dışındaki partilerin elinde olan belediyelerde, güçlü parti desteklenecek, bu kapsamda Ankara'da ilçelerde büyük çoğunluğun İYİ Parti'ye bırakılabileceği belirtiliyor. Ayrıca CHP açısından risk taşımayan Çankaya, Beşiktaş, Karşıyaka, Şişli gibi ilçelerde de İYİ Parti'nin yarışa girebileceği öğrenildi. Ancak bu başlık altında, Belediye Meclisi üyelikleri ayrıca değerlendirilecek. Bir partinin diğerinden 3-4 kat fazla oy aldığı ilçelerde, Belediye Meclisi üyeliği için fazla oy alan partinin listesine, az alan partiden isimler de yazılabilir.

KRİTİK PARTİ MECLİSİ YARIN



CHP - İYİ Parti işbirliğinde gözler büyükşehirlerde adaylara çevrildi. CHP'ye bırakılan büyükşehirlerin büyük çoğunluğunun 18 Aralık'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısında açıklanması bekleniyor. O illerin başında ise İstanbul geliyor. İşbirliği sürecinde mutabakata varılmasının hemen ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde ziyaret ettiği Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'nin elinde olan 6 büyükşehirde, mevcut belediye başkanları ile yola devam kararı alınmıştı. Bununla birlikte Antalya'da, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in aday yapılması bekleniyor. Adana için Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bursa için ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in adaylığı konuşuluyor.

ANKARA VE İZMİR YENİ YILDA



Ankara için en güçlü aday hala Mansur Yavaş. CHP'nin Yavaş için anket çalışması yapıldığı öğrenildi. İYİ Parti'nin de desteğini alan Mansur Yavaş'ın aday yapılmaması halinde, bir diğer seçenek de Cengiz Topel Yıldırım.



İzmir'de ise üç ihtimalli bir süreç var. Adayın Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ya da Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'den biri olması bekleniyor.



İşbirliği yapılan kentlerin ilçe adaylarının da yeni yılda açıklanacağı belirtiliyor.

AÇIKLANAN CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Balıkesir’de Büyükşehir için Ahmet Akın aday oldu. Yalova, Burdur ve Giresun’da mevcut adaylar tekrar aday oldu.Parti Meclisi bazı belediye başkanı adaylarının isimlerini belirledi. Buna göre, CHP'nin Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Balıkesir’de Büyükşehir için Ahmet Akın aday oldu. Yalova, Burdur ve Giresun’da mevcut adaylar tekrar aday oldu. CHP Parti Meclisi, Yalova'da mevcut başkan Vefa Salman'ı, Burdur'da mevcut başkan Ali Orkun Ercengiz'i, Giresun'da mevcut başkan Kerim Aksu'yu yeniden aday göstermeye karar verdi.

Ankara'da da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeniden aday gösterildi.

İL İLÇE ADAY İSMİ

1 Adana İmamoğlu Kasım Karaköse

2 Adana Tufanbeyli Ahmet Aktürk

3 Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Mahmut Alan

4 Adıyaman Tut Mehmet Kılıç Chp Belediyesi

5 Adıyaman Besni Şambayat Nejdet Arıcı Mevcut Başkan

6 Adıyaman Besni Vakkas Acar Kesmetepe Bel. Bşk

7 Afyonkarahisar Sülümenli İsmail Özakman

8 Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu

9 Ağrı Tutak Erkan Sayan

10 Ağrı Taşlıçay Kubbettin Tekgül

11 Aksaray Merkez Taşpınar Cihan Yüksel Mevcut Başkan

12 Aksaray Merkez Yeşiltepe Tahsin Çelik Mevcut Başkan

13 Aksaray Merkez Yeşilova Sibel Muştu

14 Amasya Merzifon Alp Kargı Mevcut Başkan

15 Ankara Çankaya Alper Taşdelen Mevcut Başkan

16 Ankara Yenimahalle Fethi Yaşar Mevcut Başkan

17 Ankara Elmadağ Adem Barış Aşkın

18 Antalya Manavgat Sükrü Sözen Mevcut Başkan

19 Antalya Kemer Mustafa Gül Mevcut Başkan

20 Ardahan Göle Köprülü Engin Sarıkaya

21 Artvin Kemalpaşa Ergül Akçiçek Mevcut Başkan

22 Aydın Koçarlı Mutlu Öztürk Mevcut Başkan

23 Balıkesir Balya Orhan Gaga

24 Balıkesir Havran Bedri Şahin

25 Balıkesir Manyas Tancan Barçın Mevcut Başkan

26 Balıkesir Burhaniye Ali Kemal Deveciler

27 Bartın Kurucaşile Nergis Kartal

28 Batman Gercüş Hamdiye Öner

29 Batman Hasankeyf Orhan Cihan

30 Batman Beşiri Genco Özel

31 Batman Kozluk Savaş Durmaz

32 Batman Sason Adnan Yaşar

33 Bilecik İnhisar Ayhan Ödübek

34 Bingöl Yayladere Sabri Akyürek Mevcut Başkan

35 Bingöl Yedisu Veysel Yaygan

36 Bingöl Kiğı Yılmaz Gündüz Mevcut Başkan

37 Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı

38 Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş

39 Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin

40 Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri

41 Burdur Bucak Kızılkaya Şeref Coşar

42 Bolu Mengen Turhan Bulut Mevcut Başkan

43 Bolu Mudurnu Mehmet İnegöl Mevcut Başkan

44 Bolu Yeniçağa Adnan Güngör

45 Bolu Dörtdivan İlyas Özalp

46 Bursa Orhangazi Şaban Çetin Çoklar

47 Bursa Harmancık Ahmet Tufan

48 Bursa Orhaneli Vildan Koç

49 Çanakkale Çan Bülent Öz

50 Çanakkale Çan Terzialan Feride Demirbaş

51 Çanakkale Ayvacık Mesut Bayram

52 Çanakkale Ezine Halil Büyükerol

53 Çanakkale Lapseki Çardak Metin Semerci

54 Çankırı Eldivan Afife Ülkü Kavalalı

55 Çankırı Kurşunlu Tevfik Metin Aktaş

56 Denizli Serinhisar Hüseyin Gemi

57 Denizli Çivril Ömer Köseoğlu

58 Denizli Pamukkale Ahmet Divarcı

59 Denizli Güney Mustafa Urtekin

60 Diyarbakır Çüngüş Muhiddin Yıldırım

61 Düzce Akçakoca Fikret Albayrak

62 Düzce Gölyaka Abdullah Şahin

63 Eskişehir Han Erdal Şanlı Mevcut Başkan

64 Eskişehir Mahmudiye İshak Gündoğan Mevcut Başkan

65 Eskişehir Odunpazarı Kazım Kurt Mevcut Başkan

66 Eskişehir Tepebaşı Ahmet Ataç Mevcut Başkan

67 Gaziantep Karkamış Ali Doğan

68 Gaziantep Araban Hasan DOĞRU

69 Giresun Tirebolu Burhan Takır

70 Giresun Eynesil Ahmet Latif Karadeniz

71 Gümüşhane Şiran Hüseyin Kaya

72 Hatay Antakya Hikmet Hatunoğlu

73 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Rüzgar

74 Kahramanmaraş Elbistan Onur Gürbüz

75 Kars Arpaçay Enver Akkaya

76 Kars Susuz Oğuz Yantemur

77 Kastamonu Devrekani İlhan Tuncer

78 Kastamonu Bozkurt Güvenç Demirezen

79 Kayseri Bünyan Mustafa Naldız

80 Kayseri Felahiye Kerim Karakoç

81 Kocaeli Darıca Yakup Törk

82 Kocaeli Karamürsel Ahmet Çalık

83 Karabük Yenice Yortanpazarı İsmail Elemen

84 Kütahya Dumlupınar Zekeriya Yılmaz

85 Kütahya Domaniç Mustafa Temel Ergün

86 Kütahya Domaniç Çukurca Ceyhun Ergün

87 Kütahya Altıntaş Doğan Akbunar

88 Kırıkkale Sulakyurt Tamer Cihan

89 Ordu Fatsa Ahmet Canbaz

90 Ordu Aybastı Özdilek Aydoğan

91 Ordu Gölköy Cengiz Sarıyer

92 Ordu Akkuş Bayram Görür

93 Sakarya Serdivan Zafer Kazan

94 Sakarya Karapürçek Nizamettin Yıldız

95 Samsun Yakakent Ramazan Şensoy

96 Samsun Çarşamba Altan Karabulut

97 Sinop Erfelek Muzaffer Şimşek Mevcut Başkan

98 Sinop Gerze Osman Belovacıklı Mevcut Başkan

99 Sivas Gemerek Çepni Gülbeden Yüksel Chp Belediyesi

100 Sivas İmranlı Murat Açıl

101 Sivas Şarkışla Ayfer Temel

102 Şanlıurfa Hilvan Abuzer Bebe

103 Şanlıurfa Akçakale Ahmet Geçit

104 Şanlıurfa Halfeti Ekrem Morçiçek

105 Şanlıurfa Suruç Kemal Eşsiz

106 Şanlıurfa Harran Mehmet İngin

107 Şanlıurfa Viranşehir Şehmus Dodukanlıoğlu

108 Tunceli Mazgirt Akpazar Cemal Bulut

109 Tunceli Hozat Seyfi Geyik Chp Belediyesi

110 Tunceli Mazgirt İsmail Toprak

111 Uşak Eşme Yılmaz Tozan

112 Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek Mevcut Başkan

113 Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü

114 Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya Mevcut Başkan

115 Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer Mevcut Başkan

116 Van Çaldıran Muhamed Aladağ

117 Yalova Armutlu Ali Çetinkaya

118 Yalova Altınova Kaytazdere Ali Kangal Mevcut Başkan

119 Yalova Altınova Subaşı Turan Canbay

120 Yalova Çınarçık Avni Kurt Mevcut Başkan

121 Yalova Çınarcık Koru Kamil Yaman Mevcut Başkan

122 Yalova Çiftlikköy Nedim Güler

123 Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Hayrettin Çataklı

124 Zonguldak Çaycuma Saltukova Alim Genç

125 Zonguldak Alaplı Gümeli Ahmet Saydam Mevcut Başkan

126 Zonguldak Kozlu Cengiz Bank

127 Zonguldak Merkez Beycuma Hayati Açıkgöz

128 Zonguldak Kilimli Ali Aslan Kılıç Mevcut Başkan

129 Zonguldak Kilimli Çatalağzı Adnan Akgün Mevcut Başkan

130 Balıkesir BŞB Ahmet Akın Milletvekili

131 Artvin Merkez Demirhan Elçin

132 Batman Merkez Enver Erdem

133 Bingöl Merkez Vahdettin Uzunyayla

134 Gümüşhane Merkez Bedri Ağaç

135 Uşak Merkez Asım Kalelioğlu

136 Erzincan Merkez İsmail Taş

137 Karabük Merkez Mehmet Durum

138 Burdur Merkez Ali Orkun Ercengiz Mevcut Başkan

139 Giresun Merkez Kerim Aksu Mevcut Başkan

140 Yalova Merkez Vefa Salman Mevcut Başkan

CHP HAKKINDA:

9 Eylül 1923’te önce “Halk Fırkası” adıyla kurulmuştur. 1924 yılında “Cumhuriyet Halk Fırkası” adını alan Cumhuriyet Halk Partisi (kısaca; CHP), 1935 yılında ise “Cumhuriyet Halk Partisi” adını almıştır. Mustafa Kemal öncülüğünde kurulan CHP, “Cumhuriyetçilik”, “Halkçılık”, “Milliyetçilik” ve “Laiklik”i 4 temel ilkesi olarak benimsemiştir. 1935 yılında “Devletçilik” ve “Devrimcilik” ilkeleri de ekleyerek 6’ya çıkarmıştır. Partinin ablemindeki 6 ok bu ilkeleri simgelemektedir.



Kurtuluş Savaşını örgütleyen ve yürüten 'Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin' devamı niteliğinde olan parti, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihiyle özdeştir. Ulusal sanayinin ve ekonominin geliştirilmesine öncülük etmiştir. 2. Dünya Savaşı sonrasında tek parti konumunun tüm olanaklarına rağmen çok partili hayata geçiş sağlayarak öncü misyonunu sürdürdü. Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 Perşembe günü vefatından sonra TBMM 11 Kasım 1938 günü toplandı ve CHP Malatya milletvekili Mustafa İsmet İnönü toplantıya katılan 348 üyenin oybirliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin II. Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı İnönü hükümet kurma görevini Atatürk'ün son başbakanı Celal Bayar’a verdi ve 2. Bayar Hükümeti 11 Kasım 1938'de kuruldu.



1960’lı yıllarda Türkiye’nin yaşadığı modernleşme sürecinin yansımaları olarak ortaya çıkan göç, kentleşme, sanayileşme gibi dinamikler çerçevesinde toplumsal sınıfların olgunlaşmasıyla birlikte CHP sola açılarak kendisini siyaset yelpazesinde “ortanın solu”nda konumlandırmıştır. 1970’li yıllarda ideolojisini “demokratik sol” kavramıyla tanımlamıştır. CHP, önerdiği sosyal reformlarla “düzen değişikliği”ni hedeflemiş, “devlet partisinden” “halkın partisine”, düzen partisinden” “değişimin partisine” dönüşmüştür. 26 Aralık 1938 günü CHP ilk olağanüstü kurultayı yapıldı. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bu kurultayda partinin "Değişmez Genel Başkanı" seçildi. Vefat eden Mustafa Kemal ise ebedi şef olarak ilan edildi. Haziran 1939'da yapılan V. Olağan Kurultay'da ise parti içinde mualefet parti olan Müstakil Grup kurulması kararı alındı.



14 Mayıs 1972 tarihinde yapılan kurultayda genel başkan Bülent Ecevit oldu. CHP Tüzüğünün 35 maddesi birden değiştirildi. 30 Ekim 1980 günü Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa etti. Ecevit, 21 Şubat 1981'de Arayış dergisini çıkardı, buradan ya da başka kanallarla verdiği demeçlerden dolayı yargılandı ve cezaevine girdi. MGK Ecevit’in cezaevine girmesinden bir yıl sonra (16 Ekim 1981) tüm siyasi partileri kapattı.



Kapanma Dönemi

Böylece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde CHP'nin ilk dönemi sona ermiş oldu. 3 Mayıs 1992'de CHP'nin hayatta olan son genel yönetim kurulu üyeleri bir bildiri yayımladı ve "Cumhuriyet Halk Partisi” ni yeniden açacağını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğum tarihi 9 Eylül 1992 olarak belirlendi. Deniz Baykal ve Erol Tuncer 'in girdiği genel başkanlık yarışını Deniz Baykal kazanarak (679’a 425) CHP’nin 4. Genel Başkan’ı oldu. 26 Mart 1994 yerel seçimlerine aynı siyasî kulvardaki SHP, DSP ve CHP ayrı ayrı girdi. Çünkü üç sol parti toplam ancak %25 oy alabildi ve birleşmekten başka çare kalmadı. CHP kurultayında 1003 delege birleşmenin CHP, 635 delege de SHP çatısı altında olması yönünde oy kullandı. Bunun üzerine hemen toplanan SHP kurultayında 121'e karşı 508 oy ile parti fesh edildi ve CHP'ye katılım kararı alındı. Hikmet Çetin oybirliğiyle CHP Genel Başkanı seçildi ve CHP'nin 5. Genel Başkanı oldu. Chp, 1999 seçimlerinde TBMM dışında kalmıştır. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan 'ın başında olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidara geldi. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde AK Parti oyların % 46.58’ini alarak, iktidarda kaldı. Deniz Baykal 10 Mayıs 2010 günü düzenlediği basın açıklamasıyla yaklaşık 15 yıl 8 ay sürdürdüğü CHP genel başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. 17 Mayıs 2010 tarihinde CHP grup başkanvekilliğinden istifa eden Kemal Kılıçdaroğlu, 33. Olağan Kurultay'da aday olacağını açıklamıştır. Günümüzde Kılıçdaroğlu, Ana Mualefet Partisi Liderliğine devam etmektedir.