CHP il ilçe belediye başkan adayları isim tam listesi CHP belediye başkan adayları kimler olacak
CHP il ilçe belediye başkan adayları isim tam listesi açıklandı mı? 2019 Yerel seçim öncesi CHP İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt geneli belediye başkan adayları kimler olacak? CHP belediye başkan adayları belli olan isimler hangileri? sorularına ilişkin araştırma yapan vatandaşlar için detayları bu haberimizde derledik. CHP'nin İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerden belediye başkan aday isimleri merakla bekleniyor. Alınan son dakika bilgisine göre, CHP'ye bırakılan büyükşehirlerin büyük çoğunluğunun 18 Aralık'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısında açıklanması bekleniyor. CHP'ye bırakılan büyükşehirlerin büyük çoğunluğunun 18 Aralık'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısında açıklanması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) il ilçe belediye başkan aday isim listesi son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.
CHP il ilçe belediye başkan adayları isim tam listesi açıklandı mı? 2019 Yerel seçim öncesi CHP İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt geneli belediye başkan adayları kimler olacak? CHP belediye başkan adayları belli olan isimler hangileri? sorularına ilişkin araştırma yapan vatandaşlar için detayları bu haberimizde derledik. CHP'nin İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerden belediye başkan aday isimleri merakla bekleniyor. Alınan son dakika bilgisine göre, CHP'ye bırakılan büyükşehirlerin büyük çoğunluğunun 18 Aralık'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısında açıklanması bekleniyor. CHP'ye bırakılan büyükşehirlerin büyük çoğunluğunun 18 Aralık'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısında açıklanması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) il ilçe belediye başkan aday isim listesi son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.
CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
CHP ve İYİ Parti yerel seçimlerde 21 büyükşehir için mutabakata vardı. Gözler açıklanacak isimlere çevrildi. Bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 18 Aralık'ta, Parti Meclisi'ni toplayacak. 21 büyükşehrin büyük çoğunluğunun da aralarında olması beklenen toplantıda, yaklaşık 400 aday açıklanacak.
CHP İYİ PARTİ İTTİFAKI NASIL OLACAK?
CHP ile İYİ Parti 21 büyükşehrin ardından, bazı kentlerin ilçeleri için çalışma başlattı. Kurmaylar hafta sonu ilk kez bir araya gelerek, verileri değerlendirdi. Edinilen bilgilere göre CHP ve İYİ Parti dışındaki partilerin elinde olan belediyelerde, güçlü parti desteklenecek, bu kapsamda Ankara'da ilçelerde büyük çoğunluğun İYİ Parti'ye bırakılabileceği belirtiliyor. Ayrıca CHP açısından risk taşımayan Çankaya, Beşiktaş, Karşıyaka, Şişli gibi ilçelerde de İYİ Parti'nin yarışa girebileceği öğrenildi. Ancak bu başlık altında, Belediye Meclisi üyelikleri ayrıca değerlendirilecek. Bir partinin diğerinden 3-4 kat fazla oy aldığı ilçelerde, Belediye Meclisi üyeliği için fazla oy alan partinin listesine, az alan partiden isimler de yazılabilir.
KRİTİK PARTİ MECLİSİ YARIN
CHP - İYİ Parti işbirliğinde gözler büyükşehirlerde adaylara çevrildi. CHP'ye bırakılan büyükşehirlerin büyük çoğunluğunun 18 Aralık'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısında açıklanması bekleniyor. O illerin başında ise İstanbul geliyor. İşbirliği sürecinde mutabakata varılmasının hemen ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde ziyaret ettiği Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'nin elinde olan 6 büyükşehirde, mevcut belediye başkanları ile yola devam kararı alınmıştı. Bununla birlikte Antalya'da, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in aday yapılması bekleniyor. Adana için Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bursa için ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in adaylığı konuşuluyor.
ANKARA VE İZMİR YENİ YILDA
Ankara için en güçlü aday hala Mansur Yavaş. CHP'nin Yavaş için anket çalışması yapıldığı öğrenildi. İYİ Parti'nin de desteğini alan Mansur Yavaş'ın aday yapılmaması halinde, bir diğer seçenek de Cengiz Topel Yıldırım.
İzmir'de ise üç ihtimalli bir süreç var. Adayın Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ya da Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'den biri olması bekleniyor.
İşbirliği yapılan kentlerin ilçe adaylarının da yeni yılda açıklanacağı belirtiliyor.
AÇIKLANAN CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Balıkesir’de Büyükşehir için Ahmet Akın aday oldu. Yalova, Burdur ve Giresun’da mevcut adaylar tekrar aday oldu.Parti Meclisi bazı belediye başkanı adaylarının isimlerini belirledi. Buna göre, CHP'nin Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Balıkesir’de Büyükşehir için Ahmet Akın aday oldu. Yalova, Burdur ve Giresun’da mevcut adaylar tekrar aday oldu. CHP Parti Meclisi, Yalova'da mevcut başkan Vefa Salman'ı, Burdur'da mevcut başkan Ali Orkun Ercengiz'i, Giresun'da mevcut başkan Kerim Aksu'yu yeniden aday göstermeye karar verdi.
Ankara'da da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeniden aday gösterildi.
İL İLÇE ADAY İSMİ
1 Adana İmamoğlu Kasım Karaköse
2 Adana Tufanbeyli Ahmet Aktürk
3 Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Mahmut Alan
4 Adıyaman Tut Mehmet Kılıç Chp Belediyesi
5 Adıyaman Besni Şambayat Nejdet Arıcı Mevcut Başkan
6 Adıyaman Besni Vakkas Acar Kesmetepe Bel. Bşk
7 Afyonkarahisar Sülümenli İsmail Özakman
8 Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu
9 Ağrı Tutak Erkan Sayan
10 Ağrı Taşlıçay Kubbettin Tekgül
11 Aksaray Merkez Taşpınar Cihan Yüksel Mevcut Başkan
12 Aksaray Merkez Yeşiltepe Tahsin Çelik Mevcut Başkan
13 Aksaray Merkez Yeşilova Sibel Muştu
14 Amasya Merzifon Alp Kargı Mevcut Başkan
15 Ankara Çankaya Alper Taşdelen Mevcut Başkan
16 Ankara Yenimahalle Fethi Yaşar Mevcut Başkan
17 Ankara Elmadağ Adem Barış Aşkın
18 Antalya Manavgat Sükrü Sözen Mevcut Başkan
19 Antalya Kemer Mustafa Gül Mevcut Başkan
20 Ardahan Göle Köprülü Engin Sarıkaya
21 Artvin Kemalpaşa Ergül Akçiçek Mevcut Başkan
22 Aydın Koçarlı Mutlu Öztürk Mevcut Başkan
23 Balıkesir Balya Orhan Gaga
24 Balıkesir Havran Bedri Şahin
25 Balıkesir Manyas Tancan Barçın Mevcut Başkan
26 Balıkesir Burhaniye Ali Kemal Deveciler
27 Bartın Kurucaşile Nergis Kartal
28 Batman Gercüş Hamdiye Öner
29 Batman Hasankeyf Orhan Cihan
30 Batman Beşiri Genco Özel
31 Batman Kozluk Savaş Durmaz
32 Batman Sason Adnan Yaşar
33 Bilecik İnhisar Ayhan Ödübek
34 Bingöl Yayladere Sabri Akyürek Mevcut Başkan
35 Bingöl Yedisu Veysel Yaygan
36 Bingöl Kiğı Yılmaz Gündüz Mevcut Başkan
37 Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı
38 Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş
39 Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin
40 Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri
41 Burdur Bucak Kızılkaya Şeref Coşar
42 Bolu Mengen Turhan Bulut Mevcut Başkan
43 Bolu Mudurnu Mehmet İnegöl Mevcut Başkan
44 Bolu Yeniçağa Adnan Güngör
45 Bolu Dörtdivan İlyas Özalp
46 Bursa Orhangazi Şaban Çetin Çoklar
47 Bursa Harmancık Ahmet Tufan
48 Bursa Orhaneli Vildan Koç
49 Çanakkale Çan Bülent Öz
50 Çanakkale Çan Terzialan Feride Demirbaş
51 Çanakkale Ayvacık Mesut Bayram
52 Çanakkale Ezine Halil Büyükerol
53 Çanakkale Lapseki Çardak Metin Semerci
54 Çankırı Eldivan Afife Ülkü Kavalalı
55 Çankırı Kurşunlu Tevfik Metin Aktaş
56 Denizli Serinhisar Hüseyin Gemi
57 Denizli Çivril Ömer Köseoğlu
58 Denizli Pamukkale Ahmet Divarcı
59 Denizli Güney Mustafa Urtekin
60 Diyarbakır Çüngüş Muhiddin Yıldırım
61 Düzce Akçakoca Fikret Albayrak
62 Düzce Gölyaka Abdullah Şahin
63 Eskişehir Han Erdal Şanlı Mevcut Başkan
64 Eskişehir Mahmudiye İshak Gündoğan Mevcut Başkan
65 Eskişehir Odunpazarı Kazım Kurt Mevcut Başkan
66 Eskişehir Tepebaşı Ahmet Ataç Mevcut Başkan
67 Gaziantep Karkamış Ali Doğan
68 Gaziantep Araban Hasan DOĞRU
69 Giresun Tirebolu Burhan Takır
70 Giresun Eynesil Ahmet Latif Karadeniz
71 Gümüşhane Şiran Hüseyin Kaya
72 Hatay Antakya Hikmet Hatunoğlu
73 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Rüzgar
74 Kahramanmaraş Elbistan Onur Gürbüz
75 Kars Arpaçay Enver Akkaya
76 Kars Susuz Oğuz Yantemur
77 Kastamonu Devrekani İlhan Tuncer
78 Kastamonu Bozkurt Güvenç Demirezen
79 Kayseri Bünyan Mustafa Naldız
80 Kayseri Felahiye Kerim Karakoç
81 Kocaeli Darıca Yakup Törk
82 Kocaeli Karamürsel Ahmet Çalık
83 Karabük Yenice Yortanpazarı İsmail Elemen
84 Kütahya Dumlupınar Zekeriya Yılmaz
85 Kütahya Domaniç Mustafa Temel Ergün
86 Kütahya Domaniç Çukurca Ceyhun Ergün
87 Kütahya Altıntaş Doğan Akbunar
88 Kırıkkale Sulakyurt Tamer Cihan
89 Ordu Fatsa Ahmet Canbaz
90 Ordu Aybastı Özdilek Aydoğan
91 Ordu Gölköy Cengiz Sarıyer
92 Ordu Akkuş Bayram Görür
93 Sakarya Serdivan Zafer Kazan
94 Sakarya Karapürçek Nizamettin Yıldız
95 Samsun Yakakent Ramazan Şensoy
96 Samsun Çarşamba Altan Karabulut
97 Sinop Erfelek Muzaffer Şimşek Mevcut Başkan
98 Sinop Gerze Osman Belovacıklı Mevcut Başkan
99 Sivas Gemerek Çepni Gülbeden Yüksel Chp Belediyesi
100 Sivas İmranlı Murat Açıl
101 Sivas Şarkışla Ayfer Temel
102 Şanlıurfa Hilvan Abuzer Bebe
103 Şanlıurfa Akçakale Ahmet Geçit
104 Şanlıurfa Halfeti Ekrem Morçiçek
105 Şanlıurfa Suruç Kemal Eşsiz
106 Şanlıurfa Harran Mehmet İngin
107 Şanlıurfa Viranşehir Şehmus Dodukanlıoğlu
108 Tunceli Mazgirt Akpazar Cemal Bulut
109 Tunceli Hozat Seyfi Geyik Chp Belediyesi
110 Tunceli Mazgirt İsmail Toprak
111 Uşak Eşme Yılmaz Tozan
112 Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek Mevcut Başkan
113 Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü
114 Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya Mevcut Başkan
115 Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer Mevcut Başkan
116 Van Çaldıran Muhamed Aladağ
117 Yalova Armutlu Ali Çetinkaya
118 Yalova Altınova Kaytazdere Ali Kangal Mevcut Başkan
119 Yalova Altınova Subaşı Turan Canbay
120 Yalova Çınarçık Avni Kurt Mevcut Başkan
121 Yalova Çınarcık Koru Kamil Yaman Mevcut Başkan
122 Yalova Çiftlikköy Nedim Güler
123 Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Hayrettin Çataklı
124 Zonguldak Çaycuma Saltukova Alim Genç
125 Zonguldak Alaplı Gümeli Ahmet Saydam Mevcut Başkan
126 Zonguldak Kozlu Cengiz Bank
127 Zonguldak Merkez Beycuma Hayati Açıkgöz
128 Zonguldak Kilimli Ali Aslan Kılıç Mevcut Başkan
129 Zonguldak Kilimli Çatalağzı Adnan Akgün Mevcut Başkan
130 Balıkesir BŞB Ahmet Akın Milletvekili
131 Artvin Merkez Demirhan Elçin
132 Batman Merkez Enver Erdem
133 Bingöl Merkez Vahdettin Uzunyayla
134 Gümüşhane Merkez Bedri Ağaç
135 Uşak Merkez Asım Kalelioğlu
136 Erzincan Merkez İsmail Taş
137 Karabük Merkez Mehmet Durum
138 Burdur Merkez Ali Orkun Ercengiz Mevcut Başkan
139 Giresun Merkez Kerim Aksu Mevcut Başkan
140 Yalova Merkez Vefa Salman Mevcut Başkan
CHP HAKKINDA:
9 Eylül 1923’te önce “Halk Fırkası” adıyla kurulmuştur. 1924 yılında “Cumhuriyet Halk Fırkası” adını alan Cumhuriyet Halk Partisi (kısaca; CHP), 1935 yılında ise “Cumhuriyet Halk Partisi” adını almıştır. Mustafa Kemal öncülüğünde kurulan CHP, “Cumhuriyetçilik”, “Halkçılık”, “Milliyetçilik” ve “Laiklik”i 4 temel ilkesi olarak benimsemiştir. 1935 yılında “Devletçilik” ve “Devrimcilik” ilkeleri de ekleyerek 6’ya çıkarmıştır. Partinin ablemindeki 6 ok bu ilkeleri simgelemektedir.
Kurtuluş Savaşını örgütleyen ve yürüten 'Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin' devamı niteliğinde olan parti, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihiyle özdeştir. Ulusal sanayinin ve ekonominin geliştirilmesine öncülük etmiştir. 2. Dünya Savaşı sonrasında tek parti konumunun tüm olanaklarına rağmen çok partili hayata geçiş sağlayarak öncü misyonunu sürdürdü. Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 Perşembe günü vefatından sonra TBMM 11 Kasım 1938 günü toplandı ve CHP Malatya milletvekili Mustafa İsmet İnönü toplantıya katılan 348 üyenin oybirliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin II. Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı İnönü hükümet kurma görevini Atatürk'ün son başbakanı Celal Bayar’a verdi ve 2. Bayar Hükümeti 11 Kasım 1938'de kuruldu.
1960’lı yıllarda Türkiye’nin yaşadığı modernleşme sürecinin yansımaları olarak ortaya çıkan göç, kentleşme, sanayileşme gibi dinamikler çerçevesinde toplumsal sınıfların olgunlaşmasıyla birlikte CHP sola açılarak kendisini siyaset yelpazesinde “ortanın solu”nda konumlandırmıştır. 1970’li yıllarda ideolojisini “demokratik sol” kavramıyla tanımlamıştır. CHP, önerdiği sosyal reformlarla “düzen değişikliği”ni hedeflemiş, “devlet partisinden” “halkın partisine”, düzen partisinden” “değişimin partisine” dönüşmüştür. 26 Aralık 1938 günü CHP ilk olağanüstü kurultayı yapıldı. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bu kurultayda partinin "Değişmez Genel Başkanı" seçildi. Vefat eden Mustafa Kemal ise ebedi şef olarak ilan edildi. Haziran 1939'da yapılan V. Olağan Kurultay'da ise parti içinde mualefet parti olan Müstakil Grup kurulması kararı alındı.
14 Mayıs 1972 tarihinde yapılan kurultayda genel başkan Bülent Ecevit oldu. CHP Tüzüğünün 35 maddesi birden değiştirildi. 30 Ekim 1980 günü Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa etti. Ecevit, 21 Şubat 1981'de Arayış dergisini çıkardı, buradan ya da başka kanallarla verdiği demeçlerden dolayı yargılandı ve cezaevine girdi. MGK Ecevit’in cezaevine girmesinden bir yıl sonra (16 Ekim 1981) tüm siyasi partileri kapattı.
Kapanma Dönemi
Böylece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde CHP'nin ilk dönemi sona ermiş oldu. 3 Mayıs 1992'de CHP'nin hayatta olan son genel yönetim kurulu üyeleri bir bildiri yayımladı ve "Cumhuriyet Halk Partisi” ni yeniden açacağını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğum tarihi 9 Eylül 1992 olarak belirlendi. Deniz Baykal ve Erol Tuncer 'in girdiği genel başkanlık yarışını Deniz Baykal kazanarak (679’a 425) CHP’nin 4. Genel Başkan’ı oldu. 26 Mart 1994 yerel seçimlerine aynı siyasî kulvardaki SHP, DSP ve CHP ayrı ayrı girdi. Çünkü üç sol parti toplam ancak %25 oy alabildi ve birleşmekten başka çare kalmadı. CHP kurultayında 1003 delege birleşmenin CHP, 635 delege de SHP çatısı altında olması yönünde oy kullandı. Bunun üzerine hemen toplanan SHP kurultayında 121'e karşı 508 oy ile parti fesh edildi ve CHP'ye katılım kararı alındı. Hikmet Çetin oybirliğiyle CHP Genel Başkanı seçildi ve CHP'nin 5. Genel Başkanı oldu. Chp, 1999 seçimlerinde TBMM dışında kalmıştır. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan 'ın başında olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidara geldi. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde AK Parti oyların % 46.58’ini alarak, iktidarda kaldı. Deniz Baykal 10 Mayıs 2010 günü düzenlediği basın açıklamasıyla yaklaşık 15 yıl 8 ay sürdürdüğü CHP genel başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. 17 Mayıs 2010 tarihinde CHP grup başkanvekilliğinden istifa eden Kemal Kılıçdaroğlu, 33. Olağan Kurultay'da aday olacağını açıklamıştır. Günümüzde Kılıçdaroğlu, Ana Mualefet Partisi Liderliğine devam etmektedir.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.