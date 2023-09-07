14-28 Mayıs seçimlerinin ardından birbirine düşen İP ve CHP arasında karşılıklı yerel seçim restleşmeleri devam ediyor.

İP Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçime ilişkin, "Öyle adaylar çıkaracağız ki mesela İzmir. İzmir'de CHP ceketini assa seçilir diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibarıyla çalışıyor ve bakın 'Ben adayım' dedi. Bize dedi, dışarıya diyemedi daha. Bugün ben buradan ilan ediyorum." açıklamasında bulunmuştu.



Akşener'in sözleri sonrası, İP İzmir Milletvekili Ümit Özlale sosyal medya hesabından #İzmirVarsaÜmitVar diyerek adaylık için açık mesaj verdi.

İP lideri Meral Akşener'in yerel seçim çıkışıyla birlikte gözler İzmir için aday ilan ettiği Ümit Özlale'ye çevrildi. Özlale, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ÖZLALE'DEN RAKİBİ TUNÇ SOYER'E İLK GÖNDERME

Sabah'ta yer alan habere göre; Ümit Özlale katıldığı bir televizyon programında, rakibi Tunç Soyer'e ilk mesajını verdi. Özlale, "İYİ Parti'nin İzmir büyükşehir belediye başkanı adayıyım. Dünden itibaren bir İzmir milletvekili değil büyükşehir belediye başkanı adayı olarak İzmir sokaklarını arşınlamaya devam ediyorum. Aday olmak istediğimi sayın başkana ilettim. O da olumlu karşıladı" dedi.



İzmir'i daha iyi yöneteceğini belirten Özlale, İzmir'in sorunlarını sıraladı. Özlale, "İzmir'in giderek artan sorunları var. Bunlardan bir tanesi kentsel dönüşüm. İzmir'in yaşlanan yapı stoğu var. Giderek artan bir trafik problemi var." ifadelerini kullandı. Özlale, "Kendimi, projelerimi ve donanımlarımı İzmir halkına anlatırsam buradan çıkacağıma inanıyorum. Bütün İzmir'in oyuna talibim. İttifakların içinde bulunduğu süreç bizi çok iyi bir yere götürmüyor." açıklamasında bulundu.

6'lı masanın seçimleri neden kaybettiğine de değinen Özlale, "Biz Millet İttifakı olarak neden kaybettik? Karar alma mekanizmalarında hatalar yapıldığı için. 6'lı Masa bir yerden sonra seçimi kazanacak değil de kaybedecek hareketleri yaptığı için biz seçimi kaybettik. Seçim sonrasında bütün seçmenlerde ciddi bir üzüntü, öfke ve ondan sonra bıkkınlık oluştu." dedi.

SOYER'DEN "BİZİM İÇİN KAYIP OLMAZ" ÇIKIŞI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, İP'in İzmir'de Ümit Özlale'yi aday göstermesinin kendileri için 'kayıp' olmayacağını söyledi.

