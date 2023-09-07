İP Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçime ilişkin, "Öyle adaylar çıkaracağız ki mesela İzmir. İzmir'de CHP ceketini assa seçilir diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibarıyla çalışıyor ve bakın 'Ben adayım' dedi. Bize dedi, dışarıya diyemedi daha. Bugün ben buradan ilan ediyorum." açıklamasında bulunmuştu.
İP lideri Meral Akşener'in yerel seçim çıkışıyla birlikte gözler İzmir için aday ilan ettiği Ümit Özlale'ye çevrildi. Özlale, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
ÖZLALE'DEN RAKİBİ TUNÇ SOYER'E İLK GÖNDERME
Sabah'ta yer alan habere göre; Ümit Özlale katıldığı bir televizyon programında, rakibi Tunç Soyer'e ilk mesajını verdi. Özlale, "İYİ Parti'nin İzmir büyükşehir belediye başkanı adayıyım. Dünden itibaren bir İzmir milletvekili değil büyükşehir belediye başkanı adayı olarak İzmir sokaklarını arşınlamaya devam ediyorum. Aday olmak istediğimi sayın başkana ilettim. O da olumlu karşıladı" dedi.
İzmir'i daha iyi yöneteceğini belirten Özlale, İzmir'in sorunlarını sıraladı. Özlale, "İzmir'in giderek artan sorunları var. Bunlardan bir tanesi kentsel dönüşüm. İzmir'in yaşlanan yapı stoğu var. Giderek artan bir trafik problemi var." ifadelerini kullandı. Özlale, "Kendimi, projelerimi ve donanımlarımı İzmir halkına anlatırsam buradan çıkacağıma inanıyorum. Bütün İzmir'in oyuna talibim. İttifakların içinde bulunduğu süreç bizi çok iyi bir yere götürmüyor." açıklamasında bulundu.
SOYER'DEN "BİZİM İÇİN KAYIP OLMAZ" ÇIKIŞI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, İP'in İzmir'de Ümit Özlale'yi aday göstermesinin kendileri için 'kayıp' olmayacağını söyledi.