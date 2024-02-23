CHP ile ittifak yapan DEM Parti'nin İstanbul'daki hedefi belli oldu

DEM Parti, "kent uzlaşısı" adı altında CHP ile yaptığı kirli ittifak kapsamında İstanbul'da 22 ilçede aday göstermedi. DEM'in, aday göstermediği bu ilçelerde CHP listelerinden en az 20 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi üyeliği alacağı ileri sürüldü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "DEM İstanbul'da 22 ilçede aday göstermedi. Bunun yerine meclis üyeliklerine CHP kontenjanından adaylar koyacaklar. Daha önceki seçimlerde DEM seçmeni CHP'ye oy vermişti. Şimdi CHP'liler DEM'li adaylara da oy vermiş olacak. Gelinen nokta burasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Sabah'ın haberine göre, İBB Meclisi bağımsız üyesi Suat Sarı da, "Önümüzdeki dönemde önemli bir tehlikeyi ben size söyleyeyim. 2024'te HDP/DEM Parti 20 kişi ile tarihinde ilk defa İBB'de grup kuracak. Çok kötü birşey. PKK ile bağını koparmayan bir parti" açıklamasını yaptı.

CHP'li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş ise iki parti arasındaki kirli pazarlığın yalnızca Esenyurt ile sınırlı olmadığını, hedeflerinde İBB Meclisi'nin de olduğunu vurguladı.

Yarkadaş, "DEM Parti kent uzlaşısı kapsamında Esenyurt'ta aday çıkarmayacak. Ahmet Özer, CHP'den aday olacak. DEM Parti'de CHP'den çeşitli ilçelerden 1'er meclis üyesi sokarak İBB'de kendisini temsil ettirecek. 20'ye yakın bir sayıdan bahsediliyor" dedi.

CHP, DEM Parti ile uzlaşı sağladığı Esenyurt'ta kendi adayı Ali Gökmen'i çekip Ahmet Özer'i aday göstermişti.

Özer'in, geçmişteki açıklamaları DEM'e yakın olduğunu gösteriyor.