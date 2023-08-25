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Güncel

CHP ile küçük ortakların savaşı başladı! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'ı panikleten talimat

Seçim hezimeti sonrası 7'li koalisyonda başlayan çatlak soğuk savaşa dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi hedef alan küçük ortaklara karşı talimat verdiği öğrenildi. CHP yandaşı Barış Yarkadaş, 'Edindiğim izlenim, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi önümüzdeki süreçte tek başına seçime sokacağı ve tüm Belediye Başkanlarına da Kurultay'dan sonra bu yönde talimat vereceği şeklinde. Büyükşehirler de buna dahil' ifadesini kullandı. Bu durumun İP ve HDP desteği sayesinde büyükşehir belediyelerini kazanan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ta paniğe neden olduğu belirtildi.

25 Ağustos 2023 Cuma 13:11 - Güncelleme:
CHP ile küçük ortakların savaşı başladı! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'ı panikleten talimat
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Cumhuriyet Halk Partisi ile 8'li koalisyon, seçimlerde hüsranı yaşadı. Oy oranlarında büyük kayıp yaşayan partiler, yaşadıkları mağlubiyetle sarsıldı. 'Birleşerek kazanacağız' diyen koalisyon partileri arasında adeta soğuk savaş başladı. Oy oranı yüzde 1 bile olamayan küçük ortaklar, başarısızlığın nedeni olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı... Bu durum, hem parti içinde hem de seçmende tepkiye yol açtı.

Son olarak CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında 2024 yılında yapılacak yerel seçimler ile ilgili kulis bilgisini paylaştı. CHP'yi eleştiren küçük ortaklara sert çıkan Barış Yarkadaş "Siz her gün çıkıp CHP'yi tahkir eden bir pozisyona girdiğinizde CHP'nin peşinden koşacağını mı sanıyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler için çalışmalara başladığını da söyleyen Barış Yarkadaş, şu açıklamaları yaptı:

"Edindiğim izlenim, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi önümüzdeki süreçte tek başına seçime sokacağı ve tüm Belediye Başkanlarına da Kurultay'dan sonra bu yönde talimat vereceği şeklinde. Büyükşehirler de buna dahil" ifadesini kullandı.

Bu durum, İYİ Parti ve HDP desteği sayesinde İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ta paniğe neden oldu. Seçimlerin ardından küçük ortaklar, CHP'yi suçlamıştı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" ifadesini kullandı. DEVA Partisi lideri Ali Babacan da "CHP'nin tek başına seçim kazanması mümkün değil" çıkışı yapmıştı.

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