Cumhuriyet Halk Partisi Sözücü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öztrak, kendisine yöneltilen, "Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu gelişmenin ardından İmamoğlu'nun adaylık ihtimalinin yükseldiği yorumları yapıldı. CHP Genel Merkezi bu görüşe katılıyor mu?" sorusuna cevap verdi.

"SİYASET MÜHENDİSLİĞİ SENARYOLARI"

Faik Öztrak, adaylık belirlenmesi konusundaki sürecin net olduğunu belirterek, "Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı nerelerde yazıldığı belli olmayan siyaset mühendisliği senaryoları ile hiçbir zaman belirlenmeyecektir." dedi.

"ADAYI ALTILI MASA BELİRLEYECEK"

Adayın altılı masanın ortak kararı ile belirleneceğini ifade eden Öztrak, "Kural ve usul bellidir. Cumhurbaşkanı adayımız, altılı masadaki partilerin genel başkanlarının ortak kararı ile belirlenecektir." şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NU VETO ETMİŞTİ

İmamoğlu ile ilgili sık sık "İstanbul" vurgusu yapan ve 16 milyonun İmamoğlu'nun yanında olduğunu savunan Kılıçdaroğlu "Hiç kimse hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz. Görevini onuruyla ve şerefiyle yapacaktır." diyerek İmamoğlu ve Meral Akşener'e mesaj vermişti.

AKŞENER TARAFINI BELLİ ETTİ

Altılı masadaki adaylık savaşında tarafını iyiden iyiye belli eden İYİ Parti lideri Meral Akşener ise Saraçhane'deki konuşmasında adeta Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde ifadeler kullanmıştı. Akşener, Ekrem İmamoğlu için, "Artık 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu buradan, Saraçhane'den görüyoruz." diyerek ve Kılıçdaroğlu'na adaylık savaşları için göndermede bulunmuştu.