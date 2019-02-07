CHP İstanbul, Adana ve İzmir’e karşılık HDP'nin terör örgütü PKK'lı adaylarını destekleyecek

CHP-HDP ittifakı adaylara yansıdı. “CHP’liler” arasında daha önce HDP’de siyaset yapan, terörist cenazesine araç tahsis eden, İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınan ve PKK elebaşı Öcalan’a “önder” diyenler var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti (İP) lideri Meral Akşener, HDP ile ittifakı ısrarla reddetse de, 31 Mart seçimleri için hazırlanan listeler kirli ittifakı gün yüzüne çıkarttı. CHP’nin aday listelerinde terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP’ye yakın çok sayıda isme yer verildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bizzat HDP ve türevi partilerde aktif siyaset yapan bazı isimler de CHP listelerinden aday gösterildi.

TERÖRİST CENAZESİNE ARAÇ

CHP'nin Adana’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterdiği Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde teröristlere yakınlığı ile gündeme geldi. 2016 yılında Suriye'de öldürülen YPG/PKK'lı kadın terörist Fatma Eylem Ataş'ın cenazesine araç tahsis eden Karalar, eleştirilerin odağı olmuştu. Başkan Karalar'ın tahsis ettiği aracın üzerine PKK paçavraları asılmış, bu görüntüler de büyük tepki çekmişti.