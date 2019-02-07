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CHP İstanbul, Adana ve İzmir’e karşılık HDP'nin terör örgütü PKK'lı adaylarını destekleyecek

Seçim için HDP'nin kapısını çalan CHP olumlu yanıt almasının bedelini ağır ödedi. HDP tarafından dayatılan terör örgütü PKK ile irtibatlı adayları kabul eden CHP karşılığında İstanbul, Adana ve İzmir’de HDP seçmenlerinden destek alacak.

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CHP-HDP ittifakı adaylara yansıdı. “CHP’liler” arasında daha önce HDP’de siyaset yapan, terörist cenazesine araç tahsis eden, İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınan ve PKK elebaşı Öcalan’a “önder” diyenler var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti (İP) lideri Meral Akşener, HDP ile ittifakı ısrarla reddetse de, 31 Mart seçimleri için hazırlanan listeler kirli ittifakı gün yüzüne çıkarttı. CHP’nin aday listelerinde terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP’ye yakın çok sayıda isme yer verildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bizzat HDP ve türevi partilerde aktif siyaset yapan bazı isimler de CHP listelerinden aday gösterildi.

 
TERÖRİST CENAZESİNE ARAÇ
 
CHP'nin Adana’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterdiği Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde teröristlere yakınlığı ile gündeme geldi. 2016 yılında Suriye'de öldürülen YPG/PKK'lı kadın terörist Fatma Eylem Ataş'ın cenazesine araç tahsis eden Karalar, eleştirilerin odağı olmuştu. Başkan Karalar'ın tahsis ettiği aracın üzerine PKK paçavraları asılmış, bu görüntüler de büyük tepki çekmişti.
Zeydan Karalar
 
TAM BİR HDP AŞIĞI
Kamuran Karaca
 
Yeni Şafak'ın haberine göre CHP’nin Adana Yüreğir'de aday gösterdiği Kamuran Karaca da tartışmalı isimlerden diğeri. Ankara’daki Genel Merkez binasında YPG’li yaralı teröristlerin tedavi edildiği Eğitim-Sen’in eski genel başkanı olan Karaca, terör bağlantısı nedeniyle ihraç edilen kamu çalışanlarının avukatı gibi hareket etti. Hendek olaylarında sokağa çıkma yasağına direnen Karaca, bu süreçte Selahattin Demirtaş ve HDP’li isimlerle görüştü, operasyonun durması için iş bırakma çağrısı yaptı.

Dünyanın manyetik kutbu değişti

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