İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2023 Pazartesi / 20 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2645
  • EURO
    21,0239
  • ALTIN
    1239.33
  • BIST100
    5038.57
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki silah sesleriyle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi
Güncel

CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki silah sesleriyle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi

Seyrantepe'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

IHA10 Nisan 2023 Pazartesi 12:16 - Güncelleme:
CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki silah sesleriyle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasının da olduğu caddeden 6 Nisan tarihinde silah sesleri yükselmiş, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan silahla ateş edildiği ve yol kenarında 9 mm çapında 2 adet kovan bulunduğu aktarılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde konuya ilişkin 4 şüpheli Esenyurt'da yakalanmıştı, 1 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilmişti. Yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

  • gözaltı
  • silahlı saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.