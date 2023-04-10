CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki silah sesleriyle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasının da olduğu caddeden 6 Nisan tarihinde silah sesleri yükselmiş, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan silahla ateş edildiği ve yol kenarında 9 mm çapında 2 adet kovan bulunduğu aktarılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde konuya ilişkin 4 şüpheli Esenyurt'da yakalanmıştı, 1 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilmişti. Yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.