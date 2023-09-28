Genel Seçimler sonrasında CHP ve muhalefet partilerinde oluşan kriz kaosa dönüştü. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve istifasını isteyen 'değişimciler' arasındaki yarış ise İl Başkanlığı seçimlerinde sürüyor.

KILIÇDAROĞLU'NA ARKA ÇIKTI

CHP'de İstanbul İl Başkanlığı'na Özgür Çelik'in ardından Cemal Canpolat da aday oldu. Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığına adaylığını CHP İstanbul il binası önünde açıkladı. Canpolat'ın adaylığını açıkladığı konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıktığı kısımlar topladığı kalabalıktan alkış aldı.

15 İLÇE BAŞKANI ORADAYDI

Öte yandan toplantıya 15'e yakın CHP ilçe başkanı da katıldı.Canpolat'ın adaylığını açıkladığı toplantıda, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Bülent Kuşoğlu, Zeynel Emre, Yunus Emre, Hasan Efe Uyar; CHP milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi, Oğuz Kaan Salıcı, Yüksel Mansur Kılınç, Hüseyin Yıldız; CP PM üyeleri ve CHP yedek üyeleri de yer aldı.

"İŞ BULMAK İÇİN İYİ PARTİ KAPILARINDA GEZMEYECEĞİZ"

Cemal Canpolat'ın açıklamasında Ekrem İmamoğlu'na mesaj olarak algılanan "CHP'liler belediyede işe gitmek için İYİ Parti'nin kapılarında gezdirilemez" ifadeleri dikkat çekti. Canpolat "CHP'lilerin belediyelerde iş bulabilmek için İYİ Parti'nin kapılarına gitmek zorunda bırakılmasına son vereceğiz. İlçe başkanlarımızı sahipsiz bırakmayacak ve örgütümüze sahip çıkacağız." dedi.

"YENİLENMEYİ GENEL BAŞKANLA YAPACAĞIZ"

Değişimcilere tepki göstererek Kılıçdaorğlu'nun yanında olduğunu açıkça belirten Canpolat ayrıca şunları söyledi: Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3-4 TV eliyle itibarsızlaştırılmaya çalışılmasına izin vermeyeceğiz. Sayın genel başkanımıza sahip çıkacağız, yenilenmeyi sayın genel başkanımız ile yapacağız.

KAFTANCIOĞLU İLE POZ VERDİ

CHP İstanbul il başkanlığı adaylık açıklaması öncesi Canan Kaftancıoğlu ve aday Cemal Canpolat yan yana poz verdi.

15 TEMMUZ'DAKİ GÖRÜNTÜSÜYLE HAFIZALARA KAZANMIŞTI

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Canpolat, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kılıçdaroğlu ile birlikte Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde çekilen fotoğrafla hafızalara kazınmıştı.