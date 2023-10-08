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CHP İstanbul İl Kongresi'nde arbede! Yumruklar havada uçuştu

Geçtiğimiz günlerde İzmir ve Konya'daki il kongrelerinde yaşanan kavgaların ardından CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nde de arbede yaşandı. Kongrede Ekrem İmamoğlu'nun herkesin önünde fırçaladığı CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'in konuşması sırasında ise gerginlik yaşandı. Yumrukların havada uçtuğu kavga zorlukla yatıştırıldı.

AA/İHA8 Ekim 2023 Pazar 18:50 - Güncelleme:
CHP İstanbul İl Kongresi'nde arbede! Yumruklar havada uçuştu
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde geçtiğimiz gün basının önünde Ekrem İmamoğlu tarafından azarlanan CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'in konuşması sırasında arbede çıktı.

ARBEDE GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Kongrede CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren kürsüye gelerek konuşma yaptı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu destekleyen sözler sarf eden Avseren, kongre merkezinin balkonunda yer alan bir grup tarafından yuhalandı. Bir başka grup da yuhalayan gruba tepki gösterince ortalık gerildi. Avseren'in, ilçede düzenlenen bir törene katılan Ekrem İmamoğlu ile kameralar önünde yaşadığı gerginliği anlattığı sırada, bazı partililer yuhalayarak, "Ekrem Başkan" sloganlarıyla tepki gösterdi. İki taraf arasında yaşanan arbede güçlükle sakinleştirildi.

İMAMOĞLU VE KAFTANCIOĞLU YUHALANDI

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde CHP'li Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmaları zaman zaman yuhalandı. İmamoğlu'nun yaklaşık bir saat süren konuşması zaman zaman "Halkın gururu Kılıçdaroğlu", "Örgütte liyakat, Cemal Canpolat" sloganlarıyla kesildi.

İmamoğlu'nu destekleyen grup ise "İstanbul seninle gurur duyuyor", "Gençlik seninle, durma ilerle", "Ekrem Başkan", "İktidar", "Her şey çok güzel olacak", "Birleşe birleşe kazanacağız" şeklinde sloganlar attı.

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