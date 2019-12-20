20.12.2019 08:15 - Güncelleme: 20.12.2019 08:19

CHP’de ilçe başkanlığı yarışı başlıyor. Kaftancıoğlu’nu devirmek isteyen İBB Başkanı İmamoğlu ve eski İl Başkanı Cemal Canpolat ittifak kurdu.

CHP’de mahalle delege seçimlerinin bitmesinin ardından ilçe başkanlığı seçimleri bu pazar başlıyor. CHP içerisindeki yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre sahaya inen eski il başkanlarından Cemal Canpolat’ın delege seçimlerinde etkileyici olduğu iddia edildi. Akşam'ın haberine göre, İlçe başkanlığı seçimlerinde de yoğun kulis faaliyetlerinde bulunan Canpolat’ın, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yakın isimleri devirebilmek için ilçelerde güçlü aday arayışına girdiği belirtildi.

İMAMOĞLU DESTEKLİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun son günlerde anlaşmazlık yaşadığı Kaftancıoğlu’na karşı Canpolat’ı destekleyeceği kulislere yansıdı. Canpolat’ın ilçelerde istediği adayları başkan yaptırdığı taktirde tüm gücüyle il başkanlığı seçiminde Kaftancıoğlu’na rakip olacağı konuşuluyor. Kaftancıoğlu ise birkaç ilçede yapılacak değişiklikle birlikte bütün başkanların yeniden seçilebilmesi için delegelerle kulise başladı. Kaftancıoğlu ve kurmayları, ilçelerde olası bir sürprizin yaşanmaması için gece gündüz çalışıyor.