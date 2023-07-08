Özkan, eski CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve eski CHP İl Başkanı Ümit Özer ile Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Eski CHP İl Başkanı Özer'in milletvekilliği adaylığı için istifasının ardından göreve getirilen Adil Demir'in de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri sonrası görevi bıraktığını hatırlatan Özkan, "Hiçbir gerekçe sunulmadan bir önceki il başkanımızın (Adil Demir) tüzüğümüzün 24'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasına uygun olarak seçildiği aynı yöntemi bana da uyguladık. Oy birliğiyle il yönetimimiz tarafından il başkanı seçildim ama ne yazık ki bu geçerli kılınmadı. Genel merkezimiz tarafından bu uygun görülmedi. Bizi ve yönetimimi çok değerli yönetim kurulundaki arkadaşlarımla görevden aldılar." dedi.

Bunun değişimin önünü kapatmak, parti içi seçimlere müdahale etmek anlamına geldiğini iddia eden Özkan, "Değişimden yana olan herkesi bu yolda bize eşlik etmeye davet ediyorum. Adalet, şarkılarını söyleyeceğimize, adaleti keşke kendi içimizde uygulayabilseydik. Her gittiğimiz yerde bu sloganları söz olarak, söylem olarak dile getiriyoruz ama herhalde anlamının pek farkında değiliz. Maalesef kendi içimizde bunu uygulayamıyoruz." diye konuştu.

Çetin Arık da seçim atmosferine girilmişken İl Başkanı Özkan ve yönetiminin görevden alındığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şimdi buradan soruyorum. Hangi gerekçeyle il başkanı ve yönetimini görevden aldınız? Burada yapılmak istenen değişimin önünü tıkamak için delege seçimlerine müdahale etmek midir? Tüzüğümüz çok açık ve nettir. Acaba yapılmak istenen, 'ben seni atadım, sen de kapalı kapılar altında delegeleri ayarla sen de beni seç mi' denilmek istenmektedir. Şunu söylemek istiyorum. 52 ilden daha büyük Melikgazi ilçesinde, Kocasinan ilçesinde, Talas ilçesinde 1 ya da 2 gün içerisinde delege seçimlerini nasıl yapacaksınız? Acaba yapılmak istenen bir kaos, bir kargaşa ortamı yaratıp delegelere hakim olmak mıdır? Üyelerimizin iradelerini gasbetmek midir? Sevgili yoldaşlarım, sevgili dostlarım değişim kaçınılmazdır."

CHP Genel Merkezi, İl Başkanlığına bir süre önce Feyzullah Keskin'i atamıştı.