CHP kesenin ağzını sıkı tutuyor! Küçük ortaklar yeşil ışık yaktı

Mart seçimleri için İYİ Parti'yi ikna edemeyen CHP, 'kritik büyükşehirler'de yönünü tekrar 6'lı Masa'nın eski küçük ortaklarına çevirdi. Vekil kontenjanında Gelecek, Saadet, DEVA ve DP'ye cömert davranan CHP'nin bu kez elini sıkı tutması bekleniyor.

CHP KESENİN AĞZINI SIKI TUTUYOR

Olası pazarlığı CHP, ilçe belediyesi beklentilerinin aksine 'sınırlı sayıda meclis üyeliğinden' açacak. Mayıs seçimlerinde seçilebilecek yerlerden 39 milletvekili vererek parti tabanında eleştirileri üzerine çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için kurultayı bekliyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu ilçe belediyesi ve il belediyesi yerine sınırlı sayıda belediye meclis üyesini küçük partilere vererek pazarlığı bitirme niyetinde olduğu ileri sürülüyor.

KÜÇÜK ORTAKLARDAN YEŞİL IŞIK

Küçük partilerinde bu duruma şimdilik olumlu yaklaştığı bildirildi. Temasların alt düzeyde sürdüğü öğrenildi. Anlaşmaya varılması durumunda küçük partiler birçok il ve ilçede kendileri seçime girecek ama CHP açısından kritik olan büyükşehirlerde ise aday çıkartmayacak.