İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2024 Cuma / 2 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,114
  • EURO
    33,0464
  • ALTIN
    1970.77
  • BIST100
    7895.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP kırmızı halıyla karşıladı! ''Kent uzlaşısı'' DEM'lendi
Güncel

CHP kırmızı halıyla karşıladı! ''Kent uzlaşısı'' DEM'lendi

DEM Parti Eş Genel başkanları, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel'le 1,5 saat görüştü. Toplantıdan sonra 'Kayyum siyasetini kesin ve net bir dille reddediyoruz.' diyen Özel seçimde iş birliği mesajı verdi. 'Kent uzlaşısı' vurgusu yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç ise iş birliğinde izlenecek yol ve yöntemi görüştüklerini söyledi.

12 Ocak 2024 Cuma 08:04 - Güncelleme:
CHP kırmızı halıyla karşıladı! ''Kent uzlaşısı'' DEM'lendi
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez kapalı kapılar ardında bir ittifak görüşmesi yapılmayacağını açıkça dile getiren DEM Partisi Eş Genel Başkanlarını parti genel merkezinde kırmızı halıyla karşıladı. DEM'in resti sonrasında gerçekleşen görüşme 1.5 saat sürdü. Özel, toplantının ardından seçimde iş birliği yapılacağı mesajı verdi. 'Kent uzlaşısı' vurgusu yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç da "Bu konuda neler yapılabileceğini konuştuk" dedi.

DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. DEM Eş Genel Başkanları parti genel merkezi önünde CHP Genel Başkan yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökhan Zeybek tarafından kapıda karşılandı. Ziyaret yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özgür Özel, DEM Parti ile Türkiye'nin çok önemli sorunlarında görüş alışverişi yapmayı sürdüreceklerini söyledi. Görüşmede yerel seçimlerin ele alındığını kaydeden Özel, terörle iltisaklı belediyelere atanan kayyum uygulamasını eleştirdi. Özel, "Bugünkü toplantının gündemi yerel seçimlerden bağımsız değildi. Kayyum siyasetini bir kez daha kesin ve net bir dille reddediyoruz" dedi.

İŞ BİRLİĞİ NASIL OLACAK?

Tülay Hatimoğulları Oruç ise "Bugün yerel seçimlere de değindik. Kent uzlaşısından bahsettik. Sadece siyasi partilere hitap eden değil, aynı zamanda bütün toplumsal dinamiklere, o kentte her kesimi temsil eden adaylarla yola çıkılmasını önemsiyoruz" dedi. Yerel seçime yönelik iş birliğine de değinen Oruç, bunun yol ve yönteminin görüşüldüğünü söyledi: "Bu konuda neler yapılabileceğini, iş birlikleri konusunda yol ve yöntem konusuyla ilgili bir görüşmeyi bugün gerçekleştirmiş olduk."

  • DEM Parti
  • yerel seçim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.