CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez kapalı kapılar ardında bir ittifak görüşmesi yapılmayacağını açıkça dile getiren DEM Partisi Eş Genel Başkanlarını parti genel merkezinde kırmızı halıyla karşıladı. DEM'in resti sonrasında gerçekleşen görüşme 1.5 saat sürdü. Özel, toplantının ardından seçimde iş birliği yapılacağı mesajı verdi. 'Kent uzlaşısı' vurgusu yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç da "Bu konuda neler yapılabileceğini konuştuk" dedi.

DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. DEM Eş Genel Başkanları parti genel merkezi önünde CHP Genel Başkan yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökhan Zeybek tarafından kapıda karşılandı. Ziyaret yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özgür Özel, DEM Parti ile Türkiye'nin çok önemli sorunlarında görüş alışverişi yapmayı sürdüreceklerini söyledi. Görüşmede yerel seçimlerin ele alındığını kaydeden Özel, terörle iltisaklı belediyelere atanan kayyum uygulamasını eleştirdi. Özel, "Bugünkü toplantının gündemi yerel seçimlerden bağımsız değildi. Kayyum siyasetini bir kez daha kesin ve net bir dille reddediyoruz" dedi.

İŞ BİRLİĞİ NASIL OLACAK?

Tülay Hatimoğulları Oruç ise "Bugün yerel seçimlere de değindik. Kent uzlaşısından bahsettik. Sadece siyasi partilere hitap eden değil, aynı zamanda bütün toplumsal dinamiklere, o kentte her kesimi temsil eden adaylarla yola çıkılmasını önemsiyoruz" dedi. Yerel seçime yönelik iş birliğine de değinen Oruç, bunun yol ve yönteminin görüşüldüğünü söyledi: "Bu konuda neler yapılabileceğini, iş birlikleri konusunda yol ve yöntem konusuyla ilgili bir görüşmeyi bugün gerçekleştirmiş olduk."