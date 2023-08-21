CHP kongresinde 'HDP' krizi! Salondan çıkarıldı

CHP'nin Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki kongresi olaylı geçti. Konuşma yapan bir delege, seçim hezimetinin nedenini HDP'ye bağlaması üzerine salon tepki gösterdi.

Nedret Yayla isimli delege, "Kılıçdaroğlu, HDP ile anlaşma yaptı ne vadetti çok merak ediyorum. Gerek var mıydı bu anlaşmaya?" diye sordu.

'HDP YANDAŞLARI BURAYA GİRMİŞ'

Yayla, "HDP ile işbirliği" ifadelerinin ardından gelen tepkilere "HDP yandaşları buraya girmiş" diye cevap verince salonda tansiyon yükseldi.

'BU HALK APTAL DEĞİL'

Tüm tepkilere rağmen konuşmasına devam eden Yayla şunları söyledi:

"İşte demokratların halini görüyoruz, HDP ile iş tut sonra seçimleri kazan. Arkadaşlar bu halk aptal değil, bu kafayla gidilirse biz seçim falan kazanamayız."

SALONDAN ÇIKARILDI

Partililer ile delege arasında kısa süren bir gerginlik yaşanırken, Yayla, konuşmasının ardından salondan çıkarıldı.