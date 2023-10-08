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  • CHP kongresinde protesto! Kürsüye davet edilen Kaftancıoğlu yuhalandı
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CHP kongresinde protesto! Kürsüye davet edilen Kaftancıoğlu yuhalandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan İstanbul Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yuhalandı. Kaftancıoğlu, salondan yükselen seslere alkışla karşılık verdi.

IHA8 Ekim 2023 Pazar 13:44 - Güncelleme:
CHP kongresinde protesto! Kürsüye davet edilen Kaftancıoğlu yuhalandı
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CHP İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Kongrede konuşmak için kürsüye gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, solandaki bir grup tarafından yuhalandı. Kaftancıoğlu, salondan yükselen seslere alkışla karşılık verdi.

Konuşmasına "Yaklaşık 6 yıldır sürdürdüğüm il başkanı olarak bu kürsüden son kez sesleneceğim size ve son kez karşınızdayım" sözleriyle başlayan Kaftancıoğlu, "İstanbul il örgütünün kongresi başlıyor. İstanbul örgütü olarak nasıl bir örgüt var, fikri var, adaylarımız var? Adaylar arasında kıymetli bir yarış var ve İstanbul örgütü sadece ve sadece kongre zamanlarında değil, İstanbul örgütü özgür, özgün ve hür iradesiyle bugün demokratik yarışını gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

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